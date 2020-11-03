中国2021上半年宣布建成小康社会

中共中央今天公布“十四五规划”及“2035年远景目标”全文及说明。内容提到，明年上半年将正式宣布中国“全面建成小康社会”；而“十四五规划”一如预期未订定经济成长目标。

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据中央社今天报道称，中国十四五全文：2021上半年宣布建成小康社会。“十四五规划”说明指出，考虑到目前仍是“全面建成小康社会进行时”，因此表述为“决胜全面建成小康社会取得决定性成就”。中共中央2021年上半年将对全面建成小康社会进行“系统评估和总结，然后正式宣布我国全面建成小康社会”。

至于“双循环”，“十四五规划”说明中首度坦承并暗批美国说，近几年“逆全球化”趋势加剧，“有的国家”大搞单边主义、保护主义，传统国际循环明显弱化。在这种情况下，必须把发展立足点放在国内，更多依靠国内市场实现经济发展。说明指出，中国有14亿人口，人均国内生产毛额已突破1万美元，是全球最大和最有潜力的消费市场，具有巨大成长空间。改革开放以来，中国遭遇过很多外部风险冲击，最终都能化险为夷，靠的就是“办好自己的事、把发展立足点放在国内”。

针对“十四五规划”为何不确立经济成长目标，说明中指出，考虑到未来一个时期“外部环境中不稳定、不确定因素较多，存在不少可能冲击国内经济发展的风险隐患”，新冠肺炎疫情全球大流行影响深远，世界经济可能持续低迷，中长期规划目标要“更加注重经济结构优化”。因此，“十四五”及2035年经济发展目标采取“以定性表述为主、蕴含定量”的方式。未来在编制规划“纲要”时，可在认真测算基础上提出相应的量化目标。

至于“十四五规划”及“2035年远景目标”全文，大致以中共19届五中全会公报为基础，作相对具体的说明。

其中，规划再次强调坚持“创新”在中国现代化建设全域中的核心地位，把“科技自立自强”作为国家发展的战略支撑。进一步具体锁定人工智能、量子讯息、积体电路、生命健康、脑科学、生物育种、航太科技、深地深海等领域。并支持北京、上海、粤港澳大湾区形成“国际科技创新中心”。

“十四五规划”并宣示“全面促进消费”。包括提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。促进住房消费健康发展。开拓城乡消费市场。发展服务消费，放宽服务消费领域市场准入。完善节假日制度，落实带薪休假制度，扩大节假日消费。培育国际消费中心城市。

“十四五规划”并针对中国国家统筹发展和安全、加快国防和军队现代化等专章表述。其中提到要坚定维护国家“政权安全、制度安全、意识形态安全”，并严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动；并强调全面加强练兵备战，确保2027年实现“建军百年奋斗目标”。

中央社说，对于两岸关系，“十四五规划”仍重弹“坚持一个中国原则”和“九二共识”旧调，并“高度警惕和坚决遏制台独分裂活动”。但也强调“推动两岸关系和平发展、融合发展”，并“打造两岸共同市场，壮大中华民族经济”，并加强两岸基层和青少年交流。