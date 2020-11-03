全真教祭拜官方烈士李文亮也不行 道士曾做道符爱国反美

陕西道教协会上周六（31日）公布，解除全真道士梁兴扬的教职人员资格，并指梁在网络诽谤道教教职人员，制造矛盾与冲突，影响宗教和睦。梁今年较早前曾在庙宇祭祀因抗疫而殉职的公职人员，当中包括有疫情“吹哨人”之称的湖北武汉市中心医院眼科医生李文亮。梁兴扬则反驳，将对该协会的诬告和名誉侵权诉诸法律手段。

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据东网今天报道，全真教士遭解除教职，曾祭拜李文亮等抗疫殉职人员。消息说，陕西道教协会宣布解除梁兴扬教职人员资格。梁兴扬上月10日在微博发声明放弃道教教职身份，并停止更新微博。他强调虽然退出道籍，但将继续以一名普通的爱国道教信仰者和传统文化爱好者，“践行自我、传播正能量”。陕西道教协会在公告中指控梁，“利用宗教影响进行商业营销、藉教敛财、谋取个人利益”。梁兴扬则反驳，将对该协会的诬告和名誉侵权诉诸法律手段。

该报道称，资料显示，梁兴扬是全真龙门派道士，在陕西西安金仙观清修。在2015年，时任美国助理国务卿丹尼尔·拉塞尔（Daniel Russel）曾宣称“中国在南海破坏了东南亚风水”，梁兴扬随后在微博反斥，美方盗用道教风水知识，又针对美国军舰屡在南海行使“航行自由”，在南海贴了一道符回应。

东网的报道说，今年梁兴扬曾为包括医生李文亮在内的558名在疫情中殉职的民间抗疫人士制作灵位牌，引发外界关注。有指他曾因此事遭官方威胁，又被要求收回灵位牌。有网民认为梁这次被解除教职人员资格，是出于内斗被针对。