华为爱尔兰籍副总裁在深圳去世，享年55岁

据爱尔兰广播电视(RTE)等当地媒体11月2日报导,华为爱尔兰籍国际媒体事务副总裁乔·凯利(Joe Kelly)上周末在深圳去世,享年55岁。

据《爱尔兰时报》报导称,住在深圳的凯利是爱尔兰人,2012年12月加入华为并担任该公司国际媒体事务副总裁。到华为任职之前,他也曾在英国电信集团(BT)、马可尼(Marconi)与施乐(Xerox)等企业担任公关和媒体事务职位。他本科毕业于位于北爱尔兰的阿尔斯特大学(University of Ulster),并于伦敦艺术大学(University of the Arts London)获得了主修媒体、广告和营销的硕士学位。

凯利因协助带领华为反击美国政府对华为技术用于间谍活动的指控,近年经常接受媒体采访。他去年在受访时曾向《爱尔兰时报》表示,“我的专长就是危机管理,当事情发生时,保持冷静,别冲动。”报导称,虽然其他人可能会对置身如此的大新闻感到绝望,但凯利却似乎乐在其中。

提到华为与美国的战斗时,凯利说,“没人想被埋没于平淡无奇的新闻里。我都不记得以前有什么时候会比现在更快乐过。”对于他的死,一名凯利在华为的同事说,“我们证实深爱的同事与友人凯利这个周末在深圳去世,对此我们深感难过。作为华为公司的国际媒体事务副总裁,凯利是团队里经验老到的一员,在公司内深获敬重。我们将非常怀念他,在此对他的家人致上最深的哀悼,并尽力协助他们度过最艰困时刻。”

报导称,华为通过声明证实此事。声明中写到,“我们非常遗憾地确认,我们挚爱的同事和朋友乔·凯利上周末在中国深圳过世了。作为华为国际媒体事务副总裁,乔是团队中经验丰富的成员,在整个公司都备受尊敬。我们将无比怀念他,并向他的家人表达最深切慰问。在这个困难时期,我们将竭尽所能帮助他们。”