可口可乐进军中国蒙牛齁甜的”可牛了“

美国可口可乐公司和中国乳业企业蒙牛成立合资公司，取名“可牛了”。分析认为，中国国产牛乳在“毒奶粉”事件后形象一落千丈，与国际品牌合作将有助于吸引年轻消费者。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，可口可乐进军中国乳业，合资公司取名可牛了。报道综合中国媒体消息说，可口可乐与蒙牛携手出资设立的“可牛了乳制品有限公司”，已完成工商注册登记手续，并取得了营业执照。中国工商资讯平台“天眼查”显示，“可牛了”注册资本6885.94万美元，董事长VENKATA VAMSI MOHAN THATI是可口可乐大中华区运营事业部总裁，总经理则是分管蒙牛鲜奶事业部的蒙牛集团副总裁罗彦。

据消息人士透露，新设立的合资企业将成立一个全新的鲜乳品牌。

可口可乐一直没有在中国布局鲜乳产品，这次之所以选择蒙牛合作，可能因为双方背后共同的纽带“中粮集团”。据中国媒体表示，中国改革开放初期，可口可乐是在中粮集团的相助下回到了中国大陆市场，双方在北京建成大陆第一家可口可乐瓶装厂。2000年，双方再次深入合作，在香港成立了由中资控股的可口可乐饮料公司，中粮可口可乐是中国区唯一一家中方控股的可口可乐装瓶集团。同时，中粮在收购蒙牛公司20%的股份后，也已经成为蒙牛乳业的第一大股东。

该报道引述财经评论人远山表示，可口可乐的主流消费群体为年轻人，年轻人具备较为强劲的购买力、勇于尝鲜等特点。同时，中国国产牛奶自三聚氰胺事件之后，依然处于品牌重建阶段，如果能搭上可口可乐世界品牌效应的便车，更有利于获得年轻消费者的支持。