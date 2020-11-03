尼泊尔官员传罕见指控中国侵占领土 北京斥造谣

尼泊尔在野党国大党领袖、国会议员沙希（Jivan Bahadur Shahi）10月中曾指控，中国人员入侵边境，擅自竖立柱石标志并兴建工事，当地运粮的车辆还遭到中方人员阻挠，而前往耕种或养牛的尼泊尔人也遭到中国安全人员驱赶。尼泊尔政府否认这一指控。报道这一事件的英国每日电讯报记者今天在中国外交部新闻发布会提问，中国外交部发言人汪文斌斥为造谣。

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据中央社今天报道称，尼泊尔官员指控侵占领土，中国否认并与媒体交锋。消息说，英国每日电讯报报道，尼泊尔官员指控中国在5个边界地区，共侵占尼泊尔150多公顷领土。但中国外交部发言人汪文斌今天指此事纯属谣言，并与提问的每日电讯报记者数度交锋。

根据每日电讯报报道称，尼泊尔官员指控，中国已经在5个边界地区，共侵占尼泊尔150多公顷的领土。同时，中国还改变了界河的流向，而先前淹没在水面下的尼泊尔的土地，也被中方并吞。

据中央社引述据环球网消息，中国外交部下午举行例行记者会。汪文斌针对这一问题首先反问“你说的是每日电讯报的报道吗”？在得到每日电讯报记者肯定答复后，汪文斌说，“有关报道完全是子虚乌有，纯属谣言”。但这名每日电讯报记者追问，中方能否提供有关的证据，证明此事只是“毫无根据的传闻”？

据汪文斌回答，既然这是谣言，恐怕有关报道的起草者“应该首先证明，他们作出这样的报道有什么样的依据”？这名记者继续追问说，“我们是有证据的，我们是从尼泊尔官员那里得知的这些中方侵占领土的消息”，所以才询问中方有何评论。但汪文斌仍回答，“这样的报道完全是谣言”。但这名每日电讯报记者再度追问，指报社已向中国驻尼泊尔大使馆提交了问题单，希望得到回复，“但是他们没有回复我们”。

据汪文斌再度回答，“我在这里可以给你一个准确的回复，那就是这样的报道没有任何事实依据，纯属谣言”。

据中央社说，在这项报道前，尼泊尔在野党国大党领袖、国会议员沙希（Jivan Bahadur Shahi）10月中曾指控，中国人员入侵边境，擅自竖立柱石标志并兴建工事，当地运粮的车辆还遭到中方人员阻挠，而前往耕种或养牛的尼泊尔人也遭到中国安全人员驱赶。该报道说，尼泊尔政府否认这一指控。