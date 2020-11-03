美国驻华大使馆发声明 批中方在记者签证上的做法

美国驻中国大使馆11月3日对北京就中国驻美记者签证延期申请可能被拒发出的威胁作出反应，称中方的言论是“不可接受的”。美国大使馆的声明说，“这些威胁是不可接受的、不恰当的、具有误导性的。他们（中国）试图把美国的合法透明的做法等同于中华人民共和国的政治化的霸凌行为。”

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中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上说，“上周有部分中国记者接到通知，他们签证延期申请获得美方批准，有效期从今年8月4日到11月4日。也就是说，这些签证实际有效期不足一周，有的甚至只有三天，他们不得不立即再次提出签证延期申请。”

汪文斌还说，美方还禁止中国记者在等待签证审批期间“不得从事采访报道活动”，这使他们的工作和生活“处于巨大的不确定性之中”。

这位发言人还以非常严厉的口气警告说，如果美方不改变立场，“中方必将采取坚决对等措施。勿谓中方言之不预。”

据美国之音报道，今年以来，美中关系迅速恶化，波及到多方面。除了贸易、科技、教育、网络攻击之外，双方在媒体方面的冲突也日趋扩大。

2月份，中国借《华尔街日报》发表的一篇观点文章的标题中使用了“亚洲病夫”一词而驱逐了该报驻华的三名记者。随后，美国国务院要求中国在美国的几家官媒作为“外交使团”进行登记。此后，又要求中国官媒的人数从160人压缩至100人。

3月份，中方将美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》三大媒体的驻华记者驱逐出境，并要求美国之音和时代周刊两家媒体提供其运营资料。今年上半年共有17名外国记者遭到中国驱离。

中国方面还对美国一些主要媒体记者的记者证拖着不发，其中包括彭博新闻、美国有线新闻网CNN和《华尔街日报》等。

彭博社说，美国外交机构还多次要求北京允许被驱逐的美国记者返回中国，让美国媒体恢复在华报道，停止对外国记者的威胁和骚扰。

美国大使馆发言人说：“美国在处理这些签证申请时秉持专业态度，而中华人民共和国政府则完全无视我们长期以来为在中国工作的美国记者提出的合理要求。”

美国国务卿蓬佩奥在9月份表示，美国对中国宣传机构的限制与中国打压美国自由媒体之间完全没有可比性。他说，北京任何限制美国媒体记者的做法都将得到华盛顿的“对等”回应。

蓬佩奥强调，“我们敦促中国政府立即履行包括新闻人员言论自由权利在内的言论自由的国际义务。”

长期以来，在中国工作的美国记者和在美国工作的中国记者所受到的待遇呈现出严重不对等的状态。中国媒体派记者到美国工作几乎不受任何限制，他们可以在美国自由旅行，自由到任何地方进行采访，美国政府从不对他们的工作施加任何影响。

但美国驻华记者无论在人数、签证和活动范围等许多方面都一直受到中国政府的严格限制。中国政府除了对他们进行信息封锁之外，还设置了许多采访禁区，比如新疆、西藏和其它发生重大新闻事件的地方。

中国方面还通过控制签证、约谈等多种方法干涉美国记者的报道业务。有的时候甚至是直接发出警告，或者进行非法扣押，甚至是殴打和拘押。美国之音的记者就曾经在采访过程中遭到保安人员的推搡和短时间的扣留。美国白宫副国家安全顾问博明曾经在华尔街日报当过记者。他在驻华期间进行采访的时候就受到过保安的殴打。