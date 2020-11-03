腾讯传公开出马控告美国政府

腾讯已正式表态将加入其微信用户对美国提出的诉讼行列，并确保其专有的商业机密受到保护。主要由美国华人组成的“美国微信WeChat用户协会”对美国政府的禁制令提出告诉，多家美国法庭的法官对美国政府做出不利的暂时判决。

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据自由时报今天报道称，腾讯正式加入微信WeChat用户起诉美国，要求确保商业机密。报道引述彭博消息指腾讯将参与WeChat用户对美国政府提出的诉讼。

腾讯已正式表态将加入其微信WeChat用户对美国提出的诉讼行列，并确保其专有的商业机密受到保护。据《彭博》消息说，根据周一（2日）提交给法院的文件，代表腾讯首次公开将参与这场法律诉讼，到目前为止，该诉讼已有效阻挡特朗普政府限制微信WeChat的努力。

负责该案的法官正考虑是否公开密封提交的文件，此为腾讯提交给美国的1项提案，旨在减轻特朗普政府对微信WeChat威胁国安的担忧。美国地方法官碧勒（Laurel Beeler）向提出诉讼的微信WeChat用户、司法部及腾讯征询，以确认哪些资讯是可以公开的。

自由时报说，1个叫做“美国微信WeChat用户协会”的团体，在9月说服碧勒暂时阻挡川普对该App的限制，但腾讯当时尚未对美国政府采取法律行动。