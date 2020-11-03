蓬佩奥高参余茂春：“球在中国这一边”

美国国务卿蓬佩奥的首席中国政策和规划顾问余茂春(Miles Yu) 11月2日接受美国之音专访，全面解释了特朗普政府任期内美国对中国政策的方方面面，也反驳了中国官媒对他本人的攻击。

广告 继续浏览后续

余茂春说：虽然美中脱钩从来也不是美国“申明的政策”，“但脱钩正在发生”。美国今后的决策将取决于中国如何对这种“有分寸的方式”做出回应。“球在中国这一边”。

就香港问题，余茂春说：由于中共未能信守在香港问题上的国际承诺，“华盛顿和北京之间的互信已经严重受损”，导致美国重新评估“一国两制”的总体有效性。

当被问到美国将采取什么样的行动来阻遏中国可能攻打台湾时，余茂春说，美国“坚决反对任何单方面使用武力来解决双方之间的争端的做法”。虽然他不会对“假设性的问题”做出猜测，但是可以肯定的是，美国的回应将是“坚决的”。

余茂春还透露：美国政府将“很快”正式决定是否把中共对新疆维吾尔的镇压定性为“种族灭绝”。

就中国官媒对美国国务卿和他本人的攻击，余茂春说：本届政府对美中关系的主要贡献之一是我们重新认识到中国共产党和中国人民不是一回事。而这正是中国政府真正感到恐慌的地方。为此，他们责怪我和其他少数人做出了这样的贡献。这简直就是愚蠢。

余茂春说：自从中国政府加大了对我的攻击以后，我得到了中国国内外华人的巨大支持，其中大部分是来自中国国内的人，他们用了各种方式，只是让我彻底放心，我们在美国所做的是正确的。中国政府不能真正容忍自己被孤立的想法。它不仅孤立于国际环境和国际社会之外，而且孤立于自己的人民之外。这就是为什么他们对美国国务卿和我本人这样的人的攻击是如此恶毒，在某种程度上是非常绝望的。这就是我的回答。