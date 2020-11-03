蚂蚁遭禁市 评论指官方对大型集资非常恐惧？

可算是中国股市大事件上交所和港交所3日晚先后宣布暂缓蚂蚁集团上市，引发金融界及股市震动。阿里巴巴集团发言人表示，将积极配合和拥抱监管。据苹果日报指，对于蚂蚁上市遭煞停，时事评论员刘锐绍向《苹果》表示，无法证实事件与权斗有关，但可以肯定，官方对大型集资非常恐惧。

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据苹果日报今天报道说，蚂蚁煞停，网传上市敲锣现场准备就绪相片，评论员：官方对大型集资非常恐惧。

消息说，2日晚开始，原本距离上市只差临门一脚的蚂蚁集团，开始不断刷屏，从马云等人被四部门约谈，到上交所宣布延后蚂蚁集团上市，再到港交所跟进，蚂蚁集团本次IPO宣告暂停。资料显示，蚂蚁集团原定于11月5日在A＋H股上市，目前招股工作已发行结束，距离上市只有两天时间，却突传出暂缓消息。3日晚网上开始流传蚂蚁上市敲锣现场已准备完毕的相片，据指相片摄于3日晚9时多；另有其他相片则显示花呗的上海地铁广告，正被拆除。

苹果日报引述时事评论员刘锐绍表示，中央担心有人富可敌国，甚或形成一个跨派系、跨界别的利益集团，加上一旦该集团在外国有联系渠道，中央会设想对其政权稳定构成威胁。但据刘锐绍重申，无法证明与权斗有关，因现时无人可挑战习近平：“仲有咩团派、江派？无了，全部都是习派。”但习的内心充满恐惧，于是捕风捉影：“无人同佢战斗，系佢自己同自己心魔斗。”

该报道引据刘锐绍又认为，从宏观角度来说，由中美贸易战以至到科技、外交等超限战的大环境下，中国更担心会引发金融战，国家副主席王岐山先前提出“中国金融不能走投机赌博的歪路，不能走金融泡沫自我循环的歧路，不能走庞氏骗局的邪路”时，已露出端倪。刘锐绍称，中国已不是由第一产业、第二产业支撑经济，经济重心开始转移到包括金融业的第三产业。“如果现在引爆金融风暴，震动力会影响政权的稳定。”中央担心集资等大型经济活动，会引发不可控的金融动荡，因此有煞停必要。