马习会5周年北京先研讨 马英九隔日自办纪念

中国官方首度以“马习会”周年名义举行“马习会”5周年“学术研讨会”会期定于11月6日举行；而在台湾，马英九基金会官网公布于7日在台北举办“马习会”5周年研讨会，前总统马英九将发表专题演讲，并邀集学者专家与会讨论两岸、美中台局势。

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据中央社今天报道称，北京以“学术研讨会”名义的对台宣示动作不断。继10月22日的台湾光复75周年研讨会后，又将于11月6日举行“马习会”5周年学术研讨会，被认为意在传达有前提的两岸和平气氛。这也是中国大陆官方首度以“马习会”周年名义举行的“学术研讨会”；而在台湾，马英九基金会官网公布于7日在台北举办“马习会”5周年研讨会，前总统马英九将发表专题演讲，并邀集学者专家与会讨论两岸、美中台局势。

据该报道，中共官方10月22日在北京钓鱼台国宾馆，举行“纪念台湾光复75周年学术研讨会”，且以“纪念台湾光复，推进祖国统一”为主题。与会的中国大陆全国政协主席汪洋声称，台湾议题“但凡有一线和平解决的可能，我们都要付出百倍的努力，在这个问题上做到‘仁至义尽’”。汪洋又宣称，大陆不愿意看到台海开启战端，但绝不是害怕战争。如果有人“挟洋自重，挺而走险，挑战‘一个中国’的原则，那么台海形势必然地动山摇”。

该报道说，虽是旧调重弹的重话，但汪洋这些发言在当天的新华社报导中却未见着墨。在报导中，呈现的是却是汪洋及与会者内容陈旧、但相对平和的反独促统论调。当时有解读认为，官媒的平和报导意在“对内部降温”；而汪洋被台媒聚焦的重话，则意在“对台湾宣示”。

至于6日上午的研讨会，则以“纪念习马会5周年学术研讨会”的名义举行，同样将由汪洋出席并致词，与会者包括大陆国台办主任刘结一、海协会长张志军及大陆涉台领域人士参与。

在这场研讨会之前，中共10月29日发表的19届五中全会公报中，对两岸关系的表述为“推进两岸关系和平发展和祖国统一”。多数解读认为，虽然大陆民间“武统”台湾的声浪不小，但官方文件仍强调“推进两岸关系和平发展”，显示北京在并吞台湾的图谋不变下，对台政策仍愿秉持和平方针，武统则非当前选项。

中央社说，因此，北京6日举行的“马习会”5周年研讨会，是否延续中共19届五中全会设定的对台方针，受到注意。外界预料，在死守“一个中国”原则下，北京想要传达的，仍是“一个中国”原则下的两岸和平，包括两岸领导人会面也要以认同“一个中国”为前提。