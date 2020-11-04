中国民众翻墙看美国大选

美国总统选举本周三（北京时间）开票，中国民众对此表现出罕有的兴趣。在海内外的聊天平台，中国网民都在议论美国选情。很多人使用官方禁止的“翻墙”工具，将美国选情从“墙外”搬到“墙内”。

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据自由亚洲今天报道称，中国网民“翻墙”围观美国选举，关切未来政策是否持续对中共施压。

本周三（4日），美国驻中国大使馆在微博发帖，简介美国总统如何由选举人产生。引来网民热议，有人留言“美国咋那么麻烦，都坐下来举手表态不好吗！”也有网民语带相关说“感谢美国，又让中国老百姓过了一次直接参与大选的嘴瘾”。不过，不少人留言支持特朗普连任，还戏称特朗普反中，反而帮了中国。

关注美国总统选举的北京学者周仝当天接受自由亚洲采访时表示，中国人特别关注美国这次的总统选举：“拜登不管怎么样，作为民主党的代表，他更多的是在调和中美之间的关系。从美国政策来说，民主党一向是以调和中美关系为主。民主党不太愿意（和中国）对抗，即便是乔.拜登赢了，他会从现在对抗的这种状态，向后撤，谋求双方共同的一种舒适圈。”周仝认为，相比特朗普对华的强硬态度，拜登反而在寻求与中国缓和紧张的关系：“现在中国政府需要的是压力刺激他发展，这种压力而且是越大越好。在这种情况下，我们可能也需要一个更强势的美国总统。因为目前的中国问题就是民主和专制之间的战争，不仅仅是中国人的问题，它是全人类的问题。”

湖北网民高先生对自由亚洲说，他支持特朗普连任是因为他的强硬政策:“首先特朗普这次竞选总统的主要争取对象是老百姓，所以他在财团里面没有人对他加以赞赏，而反对他当总统。他（特朗普）是为正义而战的总统。特朗普在这一次抽干沼泽地的过程中，得罪的肯定是权贵、财团跟某方面有勾搭的利益集团。太强大了。希望特朗普连任。”

该报道说，该台记者在各聊天平台观察，发现无论“墙外”及“墙内”的聊天群，大部分人支持特朗普连任，但在异议人士中，却也有人支持拜登当选美国总统。

中国法律界人士李先生对自由亚洲说，美国的总统选举，从未像今天这样引起中国人的关注：“而中国民间，尤其是异议人士之间对拜登和特朗普之间竞选，分歧非常严重。这恰恰说明这一次大选非常关键，已不是美国人在两者中间选一个未来美国总统，而是关系到很多的方面。”希望特朗普连任的学者李先生说：“特朗普胜选之后，他能够对中共有真正的遏制作用，我们知道奥巴马执政8年以及克林顿，他们跟中共实际上处于很火热的关系。不仅是美国人希望美国有所改变，我们作为反中共的人，我也希望美国在对中共的态度上，有所改变。”

该报道说，官媒《环球时报》本周二发表社评《美大选结果的不确定性不光是技术性的》，未触及对总统参选人的评论。周三，中国媒体对美国总统选举的报道显得小心翼翼，似乎有意回避其政治立场。反而中国民众比媒体更关注美国总统选举，宣传部门亦没有着力在网上管控有关美国大选的资讯。也有支持拜登的中国网民认为，如果拜登赢得此次美国总统选举，他可能会取消对中国进口货品加征高额关税，持续了两年多的美中紧张关系将有所缓解，同时亦会减少南海军事冲突的机会，台海紧张局势亦不再升温。不过，也有网民认为，无论谁出任美国新一届总统，其对华政策不会有太大的改变。