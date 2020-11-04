什么风向？新华社罕批特斯拉

中国官媒新华社昨天发文批评特斯拉（Tesla）在中国召回存在安全风险的车辆后，却向美国官方否认车辆有问题，还把责任甩锅给中国监管部门施压、中国车主滥用，“这种无理傲慢不能惯”。

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据中央社今天报道说，新华社批特斯拉对中国消费者无理傲慢。消息说，中国官媒新华社4日发文批评特斯拉（Tesla）在中国召回存在安全风险的车辆后，却把责任甩锅给中国监管部门施压、中国车主滥用。特斯拉中国10月23日宣布，召回生产日期在2013年9月17日至2017年8月16日期间的进口Model S、Model X电动车，共计2万9193辆。

特斯拉中国称，这次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，前悬吊的后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时，该裂纹可能出现延展并导致球头螺栓断裂。在极端情况下球头锥形座可能会从转向节（羊角）中脱出，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全风险。

但据陆媒新浪科技报导，特斯拉法务顾问米基提尤克（Elizabeth Mykytiuk）事后发信给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），否认在中国召回的车辆悬吊系统存在风险，并指全球各地所销售的车辆使用的都是相同的悬吊，但中国国家市场监督管理总局仍强制特斯拉进行车辆召回，虽然特斯拉不认同此看法，但决定对这次召回不进行争论。据信中并称，特斯拉认为零件损坏的根本原因可能是驾驶的滥用，例如驾驶使用不当。此外，悬挂损坏情况在中国尤其严重。如果车主出现了滥用（例如路边撞击、严重的坑洞撞击等），零件有可能损坏。特斯拉并表示，在中国以外的市场，相关问题的发生率不到0.05%，但在中国市场则达到了0.1%。

据该报道，对此，新华社3日发文批评特斯拉都已经在中国召回车辆，在海外却不认帐，把责任甩锅给中国用户使用习惯和监管部门压力，这种“特斯拉傲慢”惯不得。评论并引述“缺陷汽车产品召回管理条例”有关条文称，中国的召回法规给车商对缺陷认定提出异议留了空间和程序。如果车商不认同缺陷调查结果，完全可以透过官方管道提出异议，并按程序进行相关技术检测或者鉴定。

据新华社的评论称，特斯拉在海外甩锅中国监管部门施压的说法站不住脚，既然媒体已报导出“甩锅事件”，中国监管部门就应当大大方方公布对特斯拉相关车型缺陷的详细调查证据，让国内外车主都了解真相，看看到底是不是“中国用户使用不当”。评论还称，作为新能源汽车的后浪代表，特斯拉已经成为市值超越丰田等传统车商的明星科技企业。不过要想开得长远，首先要学会遵守当地法规，保护好车主的正当权益。否则，狂飙的股价也难以成为支撑起品质问题的千斤顶。