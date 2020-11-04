新浪违禁偷报特朗普连任引网民翻墙嗨议

北京严控官媒报道美国大选以及开票。但传新浪快讯“偷步”报特朗普连任，引网民翻墙热议。内地网民亦如同大坝缺堤般，疯狂讨论这场选举，不少人上午更是目不转睛地紧盯开票过程，并高呼精彩。

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据苹果日报今天报道称，美国总统大选成为全球瞩目话题，但北京当局却向官方媒体下达指令，严控报道尺度及内容。新浪财经快讯报道特朗普连任。至于自媒体则不断繙译外电消息，还通过推播系统发放最新结果。内地网民亦如同大坝缺堤般，疯狂讨论这场选举，不少人上午更是目不转睛地紧盯开票过程，并高呼精彩。

该报道引述北京独立记者高瑜今日表示，跟以往一样，虽然中国官方媒体对这次美国民主选举报道稀少，但她认识和熟悉的许多人非常关心美国选举。她还在Twitter贴了新浪财经在早上11时30分的“快讯：大选结果出炉，特朗普连任”，还留言嘲讽：“新浪够着急了！”而新浪财的快讯是引述中国棉花网的专讯，内容指“截至北京时间11月4日上午11时，美国总特朗普的选举人票（获胜州＋领先州）已达到280张，任已无悬念。”但该段快讯现已删除，而Google搜寻器仍显示标题。

至于，有外媒在中国外交部例行记者会问到，虽然美国大选结果还未公布，但有些说法认为特朗普将再次获胜，中方对此有何评论？发言人汪文斌表示，中方注意到美国的总统选举正在举行之中，结果尚未确定。他回答另一外媒记者有关美国大选问题时称，美国大选是美国的内政，中方在这个问题上不持立场。《环球时报》总编辑胡锡进下午3时许发Tweet，指中国网民现在对美国民调感到十分荒谬，美国民调比起中国义乌指数还不够准确，并揶揄写道：“不知道这些民调机构往后怎样在美国生存。”

该报道说，相较于中共官媒一片宁静，内地众多网民早就透过网络，收看美国大选的开票。不少人对特朗普能在宾州、佛州等摇摆州分领先拜登大感惊奇，在网上奔向转告，表达“美国民调又要崩溃啦”、“我川（普，即特朗普）必胜”等语。

该报道引述自由亚洲电台消息，一份据称是来自中共中央宣传部的指令，日前向内地的官方媒体下达，内容要求，有关美国总统大选的新闻必须经过“统一安排”，且以新华社等“规范稿源”为主。这项指令还要求各媒体“不得擅自转载外媒、不得跟进报道”，并特别要求按“我（国）发言人就相关情况表态”，且“不得激化过激情绪、防止舆论炒热走偏”、“严防反美、抵制美国等煽动性、行动性讯息”。根据报道，至少有4名分别在3家官方媒体工作的编辑，证实存在这份指令。

不过，很多自媒体则突破禁忌，透过不断翻译外电消息，在微博或微信发布，甚至有媒体利用推播系统，向读者通报有关美国大选的最新结果。报道指出，在控管下，内地民众近日在网络及电视上看到的美国总统大选新闻，都是诸如《人民日报》报道美国商家封闭门窗，在“纷乱中迎来大选”；央视反复播出先前街头骚乱的旧片；环球网则发表“这次美国大选坑了全世界”文章等，均属负面消息。

报道引述美国耶鲁大学学者林垚表示，北京此举意在降低美国政治在中国国内的热度，热度一上升，必然会论及细节，中国官方意在防范苗头出现。此外，若舆论对美国、特朗普批评得太严厉，不利中美关系。

旅居美国的前新浪微博内容审核员刘力朋则认为，这次美国大选中，中国自媒体被大量销号，与网警、共青团有关的帐号四处攻占舆论阵地，甚至出现由网警出面以官方口径谈美国大选的现象。

据苹果日报，有的网友还发挥创意，发表“得山东者得天下，因为有滨州（宾州的谐音城市）和德州（同名城市）”；更有网民将整个中国版图，油上代表美国共和党的红色，指特朗普拿到了中国270张选举人票及近14亿张的选票。而内地网民上午发表得最多的意见，是“特朗普比想像中强呀”、“拜登够悬（危险）”，并纷纷询问：“邮寄选票计算了吗”、“票开不完怎么办”，对美国大选的关切程度，溢于言表。