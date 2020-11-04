日本首相等热议美国总统大选

2020年美国总统大选民主和共和两党候选人拜登与特朗普资料图片

11月4日，美国总统选进入炽热选举进行，日本以首相菅义伟为首的高官对美国选举纷纷发表评论。菅义伟在11月4日的众议院预算委员会上，针对美国总统选举，在回答立民党辻原清美委员提问时，在谈及美国总统选举时指出：日美同盟是日本外交的基础，以此为前提，将与新选出的总统继续交往。

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辻原清美指出：在特朗普政权下，美国社会发生断裂，在这种情况下，首相怎样看待选举战？

菅义伟首相指出：和日本相比较，美国从历史上看，在集合各种民族建立国家的过程中，举行了这次选举战，包括社会分裂在内，我们将继续加以注目。

另据报道，菅义伟首相为了与当选的美国总统会谈，日本政府正在开始研究明年1月访美。虽然特朗普四年前当选时安倍首相在他当选后的11月马上访美，但是对于日本政府来说，由于受到新冠疫情的扩大和邮政选举的增加的影响，选举结果的确定推迟，因此日美两国政府将在选举后调整具体日程。（法广特约记者楚良一发自东京）

日本官房长官加藤胜信则在4日的记者会上，就已经开始计票的美国总统大选指出：“包括选举结果及可能产生的影响在内，我们将保持高度的关注。”

加藤在被问及何时向新当选的总统表示祝贺时表示：“因为与选举前景有关，（目前）无可奉告。会在恰当的时机表达进行表达。”

日本财务大臣麻生太郎11月4日在内阁会议后的记者会上表示：“无论哪位（候选人）当选，我们都不得不高度关注。因为选举对日本的贸易及经济方面有很大的影响。