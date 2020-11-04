特朗普连任否聚焦 称不再轻信中国

美国总统大选战况紧凑，外界关注大选过后中美台未来四年的关系发展。中港台三地学者就中美贸易战、南海问题、科技战及军备售台等问题作分析。其中有学者认为，如特朗普连任，将继续争取与中国达成协议，中国亦作表面让步。专家称，“特朗普不会再轻易相信中国讲咩就信咩，或讲咗当做咗。”

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据苹果日报今天报道称，与习4战线交锋，特朗普若连任指不再轻信中国。消息说，有学者分析，特朗普若连任，将继续向中国施压。

据该报道说，特朗普上任以来誓言削减美国贸易逆差，惟美国贸易逆差已经达到历史高点；他希望中国购买更多美国产品，但中国的购买量并没有美国当局希望的那样多。约翰霍普金斯大学（The Johns Hopkins University）政治经济学教授孔诰烽认为，特朗普若连任成功，在来届将继续争取与中国达成贸易协议，而中国方面知道未来四年都要继续面对特朗普，会稍作表面退让，例如购买更多大豆，但在大政策如强制转让知识产权方面，引起美国商人关注的问题，就会阳奉阴违。

据苹果日报的报道称，事实上，即使特朗普对中国加压，也很难逼使中国进一步进行全面市场改革，“特朗普不会再轻易相信中国讲咩就信咩，或讲咗当做咗。”