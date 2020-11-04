美国务院批准四架海上卫士无人机售台台湾表达感谢

今天是美国大选投票日，晚间准备开票之际，美国国务院正式批准售台四架海上卫士无人机，总金额约6亿美元，并正式通知国会。这是美国国务院今年度第五次对台军售，也是特朗普政府任内的第十次。更是特朗普政府放宽无人机技术出口以来，首度对外出售「海上卫士」。

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针对这项报导，台湾国防部长严德发回应指出，感谢美方在台湾关系法与六项保证下，支持台湾在整个区域稳定、安全所做的贡献。

美国国防安全合作局(DSCA)表示，这项军售将通过提供及时的情报、监测、侦察能力（ISR），锁定目标，实施反陆、反海和反潜艇打击。

国防安全合作局指出，美国对台军售是基于台湾维持足以自卫的国防需求的评估，有助改善区域稳定平衡，并让台湾强化防卫与威慑能力，该局认为，这次军售将不会改变这个区域的军事平衡。

台湾国防部长严德发表示，等接到美方正式通知后，会编到后续年度的国防预算，送请立法院审议，核定后再按计划执行。感谢美方在台湾关系法与六项保证下，支持我方在整个区域稳定、安全所做的贡献。

严德发也说，美国总统大选对区域情势、美中关系都会有一定程度影响，但不论情势如何改变，中共穷兵黩武的本质、对区域情势威胁，以及不放弃对台使用武力的宣示，这些都不会因为美国政权有任何的变化而改变。

台湾军事专家指出，如果所搭配的卫星系统是「军规」，则台湾可望取得美国通常仅与盟国分享的卫星数据，彰显双方互信提升。

美台商会主席韩儒伯表示，台湾在现代化、军事能力发展上已有长足进步，「MQ-9B」海上卫士无人机是顶级载台，这项军售也反映特朗普政府作出调整，包含提供无人机等新能力给盟邦，致使中国解放军的应变计划更趋于复杂。

美国国务院才刚在10月21日批准售台三项武器，包括增程距外陆攻飞弹、远程精准火力打击系统与F-16新式侦照荚舱，总金额18亿1130万美元；不到一个星期，美国国防安全合作署又在10月26日再度公布，卖给台湾一百套岸置鱼叉反舰飞弹系统，包含四百枚鱼叉飞弹（战弹）及四枚遥测弹，总价约23亿7千万美元。一个多礼拜之后，再度宣布售台四架海上卫士无人机。