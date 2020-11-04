美国悄弃列蚂蚁贸易黑名单引猜测

据路透社引述消息说，在一名公司高管与一名美国政府高级官员通电话后，特朗普政府搁置了将蚂蚁集团列入贸易黑名单的计划。蚂蚁集团是电商巨头阿里巴巴的关联公司。蚂蚁集团原本应当明天在中国股市以及香港股市上市，筹集资金计划里，有吸引大量包括美国在内的外国资金。不过，蚂蚁上市暂时遭搁置了。

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据路透社指独家引述消息报道，特朗普政府搁置了将蚂蚁集团列入贸易黑名单的计划。稍早路透社上个月曾报道称，美国国务院已提交一份提案，拟将蚂蚁集团列入贸易黑名单，以阻止美国投资者参与其首次公开发行(IPO)，预计此次IPO规模将高达370亿美元。

一位不愿具名知情人士称，在阿里巴巴集团总裁埃文斯(Michael Evans)在电话中敦促美国商务部长罗斯拒绝这一提议后，商务部搁置了这一计划。商务部负责监管贸易黑名单。其中三名人士表示，担心在周二总统大选前令华尔街不悦，以及遭到诉讼的可能性，帮助说服罗斯将该计划暂搁。其中一位消息人士称，“此举可能会引发法律行动，或给市场浇一盆冷水。”不过，第四位消息人士表示，罗斯正在考虑的是，因担忧销售假冒商品，阿里巴巴的淘宝已经被列入了美国贸易代表办公室的“恶名市场”名单。这位人士称，这意味着淘宝已经面临美国政府的审查，并强调罗斯的决定既不是因为通话，也不是出于对市场、大选、以及法律方面的担忧。

据该报道，蚂蚁集团和美国国务院均拒绝置评。记者无法联系到罗斯和埃文斯置评。据蚂蚁的一位发言人表示，虽然美国用户目前无法使用支付宝，但特朗普政府中的对华鹰派人士担心，这款应用可能会获取属于未来美国用户的敏感银行数据。

据路透社，中国金融科技巨头--蚂蚁科技集团全球最大规模IPO上市计划周二晚间被紧急叫停。继公司三位核心人物被监管约谈，以及其所处金融科技监管环境发生变化后，上海证券交易所和香港联交所均决定，暂缓其两地上市计划。