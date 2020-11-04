联合国被控向中国提供维吾尔异议人士名单 美国要查

联合国人权委员会前雇员艾玛·赖利星期天在接受英国电台采访时说，联合国人权理事会将前来人权理事会就中国侵犯人权行为作证的维吾尔族异议人士的名单向中国政府提交，而且这种情况持续了很多年。

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据美国之音今天报道说，联合国被控向中国提供维吾尔异议人士名单，美国国会展开调查。据联合国人权委员会前雇员艾玛·赖利（Emma Reilly）说，联合国人权理事会每次开会之前，中国政府都会问联合国是否有人计划前来作证，她的上司向中国政府提供了维吾尔族异议人士的名单。据赖利表示，“这完全违背向任何国家政府提供这种信息的规定。但联合国对中国例外，也只对中国例外，向中国提供了名字”，据艾玛·赖利称，“中国利用这个信息去骚扰这些异议人士依然在中国的家人”。

该报道说，赖利还在网上张贴了她说能够支持这种指称的文件。她去年12月向美国国会和美国资深外交官提供了类似的证据。

美国众议院外委会首席共和党成员、德克萨斯州的众议员麦考尔（Michael McCaul）对媒体表示，他正在对此展开调查。据麦考尔说，“联合国是建立在保护人权的基础上的”，“如果报道属实，就十分令人担忧。我们正在对这些指称进行调查。”

该报道说，众议院外委会的消息人士也证实，他们正在对这些指称展开调查。