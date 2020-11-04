蚂蚁中港上市同被叫停 负面影响投资者对中资上市预期 香港亦蒙阴影

被形容为「史上规模最大IPO」的蚂蚁科技集团在中国上海和香港同步上市前夕，遭中国监管机构急煞停，两地暂停该公司上市计划。影响之下，市场和学者均认为，投资者对中国企业上市会有负面影响，香港的金融中心地位亦会蒙上阴影。

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蚂蚁A+H股暂停上市消息昨(3日)晚公布后，持有33%蚂蚁集团股权的阿里巴巴集团股价在美国纽约股市的股价大跌8.12%。而在香港今早开市后，阿里巴巴股价亦一度急跌9%，其后跌幅收窄，中午收市时报281.2港元，跌6.2%。受到拖累，港股的科网板块亦偏弱。

经中国四个部门于2日约谈蚂蚁集团实际控制人马云等人后，上海证券交易所昨晚公布，指蚂蚁集团报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项，可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或信息披露要求，决定暂缓蚂蚁在科创板上市。不过，公告只字未提蚂蚁恢复上市的条件和日期。

中国传媒引述消息人士指，蚂蚁集团需要重新调整上市板块的业务内容，并重新估值。另外，有投资银行人士表示，蚂蚁集团补充披露后，应该可以再上市。不过，蚂蚁集团其后向投资者发信时仍然没有透露再度上市详情，只是说，集团上市的下一步进展，将与上海交易所及监管部门保持密切沟通，及时披露，并对事件为投资者带来的麻烦深表歉意。

蚂蚁集团又公布，将于今日和周五分两批退回申请股款，以及相关交易费用。而香港部分银行及券商亦表示，将会退回认购手续费及孖展利息，令他们失去数以亿计的佣金之外，还不能藉手续费填补收入损失。

学者和投资界人士大多认为，上交所的行动会对投资者信心产生负面影响。彭博更引述分析人士指出，这种非同寻常的举动很可能引发人们对中国宏观金融市场是否存在某些更深层问题的担忧。

香港中文大学会计学院高级讲师李兆波亦认为，蚂蚁此等大型新股临时未能上市，情况少见，预料事件涉及监管和政治因素，法律团队亦须为对金融科技认知和管理层言论把关不足负责。他相信，事件对香港国际金融中心地位有影响，因为投资者心理会蒙上阴影，不知何时会出现同类事件；另外，集团和部分劵商对投资者全数退息，他认为并非好事，因为这会降低股民对投资的风险管理，变相鼓吹他们的赌博心态。

他预期，蚂蚁可望明年上半年再度上市，但投资者信心会转弱。

不过，港府发言人强调，蚂蚁暂缓上市不涉及系统性风险，香港金融系统的稳定和市场有序运作不受影响。

蚂蚁集团原订明日在港沪上市，预计总市值可能达到3130亿美元，被指可能创下「史上规模最大IPO」新纪录。单是在香港，便有155万人认购，几乎五个港人之中便有一人认购，冻资1.3万亿港元，在人数和冻资额方面均打破香港新股纪录。