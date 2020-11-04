蚂蚁停步之际 官方罕见高调警告双11暗藏陷阱

中国一年一度的“双11网购节”将于下周三（11日）展开，大批“剁手族”（难抵消费欲的民众）大肆网购。中国官方罕有在双11前发文，提醒消费者避免堕入消费陷阱。中国消费者协会周二（3日）在官网上发通告，呼吁网民留意直播带货暗藏的消费陷阱，同时又提醒消费者，留意“先涨后降”等优惠活动的促销套路。

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据东网今天报道，内地消费者协会指“双11”暗藏陷阱，呼吁市民小心。消息说去年双11网购成交额突破纪录。据中国消费者协会的通告指，去年直播电商市场规模已经达到4,338亿元（人民币，下同，约5,038亿港元）；而去年双11网购平台天猫总交易额为2,684亿元人民币。惟中消协表示，部分主播在直播带货过程中，涉嫌宣传产品功效或使用极限词等违规宣传问题；同时也有主播兜售的产品货不对办，部分更为“三无”产品、假冒伪劣商品；也有直播带货在粉丝数据、销售量数据等方面造假，部分商品售后无保障。

据中国消费者协会指出，双11等大促销活动期间，部分平台、商家以促销活动为名推广，表面上是有让利消费者，实则清库存，甚至借助低价来推销其劣质商品，消费者很容易上当受骗。除价格先升后降后，有商家会以消费者先支付定金来提前下单购买，随后才支付尾款，可享有优惠。惟当他们未在规定时间内支付尾款，定金将不予退还。

据该报道，更有商家忽略售后服务，消费者的合法权益难以得到保障，容易引来消费者不满。中消协担忧买家购买后，商家迟迟未发货，反而要求对方主动取消订单，或“订单异常”、“商品缺货”等借口强制对方取消订单，若双方处理不善，容易造成群体性消费纠纷。不少消费者表示，临近双11，各种广告促销讯息“轮番轰炸”，不胜其扰。内地官媒周二发表评论，指广大消费者遭一些商家、平台“乱花渐欲迷人眼”的套路，认为商家、平台都应该真诚一些，该让利的就大方让利，别让消费者看得到却摸不着。

东网引据中国消费者协会发布6大消费陷阱：

1.直播带货漏洞多：部分主播卖产品货不对办，售“三无”商品。

2.优惠活动水分多：先升后降，设消费门槛，难享优惠。

3.商品质量问题多：商家低价清库存，推销劣质商品。

4.售后服务诟病多：忽略售后服务，引消费者不满。

5.订单合同违约多：商家迟未发货，逼消费者主动取消订单，易爆消费纠纷。

6.促销广告骚扰多：促销广告轮番轰炸，引消费者反感。