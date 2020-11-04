马云的蚂蚁是被凉一凉还是被踩辗成热点

本周的热点除了美国大选，IPO规模达到史无前例的370亿美元的蚂蚁集团亦当仁不让成为吸睛话题。在周一晚间被央行等四部管层约谈马云等高层后，周二晚间随即被按下A与H上市暂停健，据路透社文章问：这到底是意味着蚂蚁只需要更改上市材料重走IPO流程还是会就此彻底告别中国资本市场？

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据路透社今天指是热点聚焦：蚂蚁上市凉凉只是暂时刹车还是彻底翻车？在紧急叫停蚂蚁上市的背后，难道仅仅只是在10月24日的外滩金融峰会上，阿里巴巴创始人马云在公开场合将巴塞尔协议称作“老年人俱乐部”、中国银行业注重担保是“当铺思想”招致的后果吗？

据该报道，答案似乎并不在此。报道引述北京一位投行高层说，“原来以为只是要补些材料，但现在看起来不是这么简单了，这事太大了，世界第一IPO说停就停，这触及到蚂蚁未来经营生态问题。”据北京这位投行高层称，虽然IPO已是注册制，理论上只要企业达到条件申报材料，监管层核准就好，但实际上类金融类公司和房地产公司是不允许IPO的，包括像恒大那么大的房地产企业。据他指出，由于蚂蚁集团的经营业务有类金融类公司性质，所以才由此前的金融公司改成科技公司，而且在其IPO的过程中，国字头的金融保险等机构都是猛力支持，这从蚂蚁火爆的认购名单可略见一斑。“只是现在一切可能都变了，已经不是简单上市的问题了。”

而近期网上热传的一篇深挖蚂蚁背后的文章：《拆解蚂蚁盛宴，那些戴面具的狂欢者》更是对此次蚂蚁上市背后竞相追逐的资本运作进行了深刻揭露，指责蚂蚁金服是借着国势发展起来的，不应该属于私人朋友圈的财富盛宴。“时代变了，但他们从不会缺席。”文章称。不过该文目前已显示违规无法查看。

蚂蚁集团A+H股本计划于周四(5日)上交所和香港同时上市。蚂蚁集团A/H两地上市料将筹措逾344亿美元资金，筹资规模打破去年12月上市的沙特阿美的294亿美元的世界纪录。

不过短短数日，头戴全球最大IPO“桂冠”的蚂蚁集团光芒极速黯淡。中国金融监管层不仅从舆论上对蚂蚁掀起合围态势，最新落地的监管措施也正中靶心--大幅提高互联网小贷监管要求。

业内人士指出，互联网小贷新规令小贷牌照价值不再，蚂蚁虽然可以将业务转向已持有的消费金融牌照，但也会受到更严格的监管约束，2万亿元人民币市值或需重估。

据路透社说，不可否认，作为民企出身的阿里巴巴从一个小公司成长为目前市值突破6,000亿美元的国际型企业，其创始人马云的创业故事一直是中国创新领域的典范。只是此次蚂蚁IPO的急刹车似乎来的突然了一些，继而引发外界对中国对民企监管将从紧的担忧。

不过，在投行人士看来，紧急刹车显然与目前整体的经营大环境有关。在中国强调发展实体经济和金融社会安全的大背景下，体量庞大的蚂蚁一旦上市必将会成为一个大而不能倒的类金融企业。

尤其目前的营利模式主要依付在阿里集团，无论是其所标榜的大数据和技术创新，无不是依靠着阿里集团，而其被津津乐道的花呗、借呗在提供便捷信用的同时，也因主要针对涉世不深经济能力有限的年轻人，而被视为会埋下金融危机的种子。

据路透社指，无论是坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，抑或是防范社会经济生活各方面的风险，建议稿均有明确表述。这亦突显百年变局时代，在各种有形与无形的风险、压力和挑战下，中国要实现长远景目标，稳字当头的内外部环境是基础。