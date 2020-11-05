不理反对 港警设国安举报热线 民主派忧成「文革2.0」吓走人才和外资

在一片争议声中，香港警方推出「国安处举报热线」，让市民透过中国内地人士常用的微信、电话短讯和电邮向国安处提出与国家安全相关的非紧急举报，当中不包括WhatsApp。香港人权监察和民主派议员反对设立举报热线，形容是「笃灰热线」、「文革2.0」，涂谨申忧虑，热线明显针对意识型态，产生的「寒蝉效应」会令香港不再享有言论自由，甚至吓走外资。

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警方今(5日)早在其脸书上公布，举报热线正式启用。警队表明，该热线只接收与国家安全相关的情报，包括数据、相片、录音或录像，但不会有人接听来电，亦不设回复。警方又说，不会透过此热线索取举报人的个人资料，所得数据亦不会向第三方披露。

脸书宣布一小时内，已有超过三百人作出评论，四百多人转发，以该专页而言，反应算是热烈。粗阅评论，虽说支持者略多，包括表明要「全民捉汉奸」；但批评和反讽的亦不少，指是笃灰热线，甚至反问有没有举报喻意黑警的「克警」热线。

警方约于一周前以「消息人士」方式透过传媒「放料」，指有意仿效反对修订逃犯条例运动期间设立的举报热线，设立针对举报危害国家安全信息的热线，由于WhatsApp反对，警方当时的热线亦不包WhatsApp。曾是保安局长的新民党主席叶刘淑仪认为设立国安举报热线是好事，又指热线并非新事物，前特首梁振英创立的基金也设立奖金让人就特定种类的事项作出举报。不过，民主派人士普遍强烈反对。

熟悉保安事务的民主党议员涂谨申向本台直言，无法阻挡热线成立，因为迢不涉及拨款和增加人手。他甚至质疑，在一片反对声中，警方坚持成立热线，其目的可能就是要达到民主派忧虑的情况，令香港人因为担心被举报而不再互相信任，削弱甚至瓦解香港的公民社会。

他指出，国安举报热线与其他举报具体罪行的热线不同，明显是针对意识型态，可以让人就不同政见提出举报，例如提及港独便可能堕入国安法的禁止范围，从而被举报，如此一来，亲朋戚友和同事之间亦不再有互信，令港人不敢轻易就政治事件表态，成为「沉默的社会」。他又说，举报毫无成本，可能成为诬陷竞争对手的工具，但后果却可以非常严重，因为被捕人可能因为不准保释而失去几个月至几年的人身自由。。

涂谨申忧虑，这会加速港人外移，以致资金流走。而对于外资而言，一个市民恐惧行使言论自由的社会亦将逐渐失去吸引力，甚至却步，因为他们的所言所行反映的，是他们的文化和信奉的价值，自然会担心被不同政见者凭个人喜好举报，尤其是经历纳粹主义之苦的德国人，更加不会喜欢不自由的香港。

香港人权监察发言人叶宽柔亦忧虑热线会成为「笃灰」工具，尤其是港区国安法的条文过于宽泛，人权自由易受限制，举报热线可能令穿上某种颜色衣着的年轻人、张贴标语的「黄店」被歧视和举报，重回文革时期互相监视的老路，令香港弥漫白色恐怖。