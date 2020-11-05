中国进博会开幕 习近平诺更开放 日美欧企业纷送秋波

中国显示扩大进口政策的“中国国际进口博览会”11月5日在上海开幕。在4日晚举行的开幕式上，中国国家主席习近平通过视频方式表示，“预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元”，强调中国克服了新型冠状病毒疫情，已经恢复作为市场的吸引力。日本媒体说，虽然中美矛盾激化，但中国经济在世界经济体中率先复苏，为了抓住中国的需求，日本和欧美的企业纷纷送来秋波。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻今天报道说，中国进博会开幕，日美欧企业纷纷参加。

进博会自2018年开始举办，今年是第三届。在2018年进博会开幕式上中国提出了15年内进口商品达到30万亿美元的目标。年均进口额为2万亿美元，而这次的年均目标增加到了2.2万亿美元。2020年1～9月的进口额受新冠疫情的影响，比去年同期下降3％，2020年能否达到目标有些微妙。

该报道引述习近平主表示，“中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场”。还就新冠疫情表示，“已向150个国家和7个国际组织提供抗疫援助，出口口罩1790多亿只、防护服17.3亿件”，表示为国际社会做出了贡献。

中国举办进博会的初衷是为了缓和与美国之间的贸易摩擦。目前中美之间的贸易战已告一段落，中国领导层打算让进博会担负起推进7月提出的新经济政策“双循环”的重任。双循环是以消费和生产等国内经济循环为主体，结合以贸易为支柱的国外经济循环，来实现稳定增长的经济模式。中国领导层在10月底召开的重要会议上正式提出了“双循环”。在扩大食品等海外消费品进口的同时，力争加快引进尖端技术，强化国内供应网络（供应链）。

该报道称，今年的进博会有来自100多个国家和地区的约2800家企业参展。受新冠疫情影响，参展企业数量被认为少于去年。预计进博会期间将有来自中国各地的40万买家到场。

据日本经济新闻，日本企业方面，除了丰田和松下等企业之外，运营“优衣库”的迅销集团今年将首次参展。在中美对立升级的背景下，美国企业除了通用汽车（GM）和微软之外，今年耐克也首次参展。虽然中美矛盾激化，但中国经济在世界经济体中率先复苏，为了抓住中国的需求，日本和欧美的企业纷纷送来秋波。