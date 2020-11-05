中央督察政法落实党的绝对领导

中共近期派出中央督察组赴地方省市，督察“中国共产党政法工作条例”的贯彻落实情况，首要就是加强党对政法系统的绝对领导，确保党中央的意志在各地各部门得到具体实现。官方报告，这次督察工作由中央政法委牵头，中央组织部、中央政法各单位等参加，组成6个中央督察组，由部级领导干部带队，分赴山西、辽宁、江苏、湖南、贵州、甘肃6省开展督察。

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据中央社今天报道说，中共派出中央督察组，要求政法落实党的绝对领导。消息说，中共今年大力整顿政法系统，在全国进行政法队伍教育整顿试点工作进入收尾后，中共中央政法委秘书长陈一新10月30日主持召开“中国共产党政法工作条例”贯彻落实情况督察工作动员部署会。

据会议指出，中共总书记习近平强调，各地各部门要站在党和国家工作全局高度，认真贯彻落实“中国共产党政法工作条例”各项规定，切实让纸面上的法条成为行为上的规范。务必提高政治站位、深化思想认识，以加强督察来更好推动“条例”落实。会议并称，要注重检查各地各部门是否对加强党对政法工作的绝对领导、做到“两个维护”作出一系列具体制度安排，“将党的绝对领导贯彻到政法工作各方面全过程，确保政法工作始终在以习近平同志为核心的党中央绝对领导之下”。

据中共中央政法委员会官网“中国长安网”公告，这次督察工作由中央政法委牵头，中央组织部、中央政法各单位等参加，组成6个中央督察组，由部级领导干部带队，分赴山西、辽宁、江苏、湖南、贵州、甘肃6省开展督察。据北京青年报说，中央督察工作动员部署暨专题汇报会3日在辽宁省沈阳市召开，中共公安部党委委员、副部长刘钊以“中央督察组组长”身分出席会议并作动员讲话。

2019年1月，中共中央颁布“中国共产党政法工作条例”，成为中共建党以来关于政法工作的第一部党内法规。“条例”明定，政法单位是党领导下从事政法工作的专门力量，主要包括审判机关、检察机关、公安机关、国家安全机关、司法行政机关等单位。

据中央社说，依据“条例”，政法系统工作应当遵循的第一个原则就是坚持共产党的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作各方面和全过程。