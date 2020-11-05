党中央公告改进政绩考核 首项指标维护习核心

根据中共中央组织部近日印发“关于改进推动高质量发展的政绩考核的通知”，“维护习近平党中央的核心、全党的核心地位；维护党中央权威和集中统一领导。”将成为中国官员政绩考核第一项考核指标。

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据中央社今天报道，中共公告改进政绩考核，首项指标维护习核心。据新华社5日消息，中共中央组织部近日印发“关于改进推动高质量发展的政绩考核的通知”，第一项便要求引导领导干部践行“两个维护”，以此作为评价干部政绩的基本依据。所谓“两个维护”，是中共总书记习近平执政后，当局提出的口号：“维护习近平党中央的核心、全党的核心地位；维护党中央权威和集中统一领导。”

所谓“两个维护”，是中共总书记习近平执政后，当局提出的口号：“维护习近平党中央的核心、全党的核心地位；维护党中央权威和集中统一领导。”

据官方说，这份通知要求各地区、各单位组织人事部门，深入贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”等，落实“党政领导干部考核工作条例”，进一步改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作。中共中央组织部指出，要充分发挥政绩考核指挥棒作用，引导领导干部以推动高品质发展工作实绩践行“两个维护”，“把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻新发展理念、推动高质量发展的实际表现和工作实绩”。中共中央组织部并要求，要以此“作为评价领导班子和领导干部政绩的基本依据，作为检验是否增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’的重要尺度。”

这份通知还称，要把人民群众的获得感、幸福感、安全感作为评判领导干部推动高品质发展政绩的重要标准；聚焦推动高品质发展优化政绩考核内容指标，以及加强推动高品质发展的政绩考核工作组织协调。中共中央10月中旬正式印发“中央委员会工作条例”全文，强调中央委员会开展工作要牢牢把握“确保党中央集中统一领导”等原则。

这份条例要求中央委员会、中央政治局及其组成人员要严格执行和遵守这项条例，带头维护“习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位”，维护党中央权威和集中统一领导。各地区、各部门和广大党员、干部则要强化贯彻落实这项条例的政治自觉。

据中央社说，前中共总书记赵紫阳政治秘书鲍彤近日投书自由亚洲电台批评，有了经过五中全会实践检验的“中共中央委员会工作条例”，已永恒确立了习近平的总书记核心体制，中共应该从此不再需要纠错机制了。