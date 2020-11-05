兰州兽医研究所泄布鲁氏菌案今报后续 仍指偶发

甘肃兰州市政府联合多个部门，今日下午召开新闻发布会，交代有关兰州市兽研所布鲁氏菌散播事件。甘肃兰州兽医研究所去年疑在生产兽用布鲁氏菌疫苗时，使用过期消毒剂，导致病菌经废气排放传播。据官方说，当局事后对55,725人进行检测，复核确认当中6,620人呈阳性。至昨日，兰州市11间指定医院累计诊治126人。涉事的中牧实业已对8名责任人作出严肃处理。

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据苹果日报今天报道称，兰州兽医研究所泄毒菌案，兰州市政府联合多个部门，今日下午召开新闻发布会，交代有关兰州市兽研所布鲁氏菌散播事件。据有关当局披露，事发于去年7月24 曰至8月20日，中牧兰州生物药厂在生产兽用布鲁氏菌疫苗的过程中，使用过期消毒剂，导致含菌发酵液的废气形成含菌气雾，经由废气管排放，当地居民因而受到感染。

据该报道，当局经调查后证实，今次属一次意外的偶发事件。不过，兰州生物药厂一直要到12月7日，才停止生产布鲁氏菌病疫苗的厂房运作，并于今年10月8日进行拆卸，完成环境消毒和抽样检测，证实再未有检验出布鲁氏菌。截至目前，兰州市已对55,725人进行检测，省级经复核确认当中有6,620人呈阳性，大部份是因受感染后产生抗体而验出。当局随即为有关人士设置专门诊疗室，提供免费治疗。截至本月4日，市内11间指定医院累计诊治126人。

据悉，涉事的中牧实业已对8名责任人作出严肃处理，包括向中牧兰州生物药厂厂长发出警告和行政警告处分，给予分管生产的副厂长严重警告处分和撤销副厂长职务处分，至于负责质量保证的厂长助理，以及布病疫苗生产厂房的两名负责人则被党纪处分和行政撤职处分等。

苹果日报说，布鲁氏菌病是由布鲁氏杆菌属引致的传染病，主要感染动物，如牛、狗、猪、绵羊和山羊。布鲁氏菌病没有特定的病征，通常出现的病征，包括发烧、冒汗、头痛、肌肉和关节痛、疲劳、食欲不振和身体虚弱。一旦被感染，情况严重的可影响大脑、心脏、肝脏、脾脏、其他器官或系统。这种疾病可演变成慢性疾病，并可持续多年，痊愈后仍可能复发。