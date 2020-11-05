华为一桩两年的官司遭判败诉

2017年11月10日，华为透过代理机构向中国国家知识产权局商标局申请注册HiAI商标用于第9大类商品和服务。但2018年7月10日，华为的商标注册申请被驳回。原来，亮风台比华为申请商标早46天。2017年9月25日，亮风台提交了HiAI第9类商标注册申请；2018年9月14日，亮风台的申请获得注册公告，成功拥有HiAI第9类商标权。华为与亮风台是常年合作伙伴，华为将亮风台告上法庭，一审日前判决，华为败诉。

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据中央社今天报道称，晚了46天申请商标，让核心芯片上的行动计算架构“HiAI”被曾经的合作公司抢先注册，中国通讯龙头华为在国内发起持续2年的商标官司，但日前一审遭判败诉。

华为核心芯片上的行动计算架构HiAI被亮风台（上海）信息科技有限公司抢注。华为告上国家知识产权局与法院，但一审被判败诉。

该报道引述澎湃新闻，华为开发的人工智能芯片麒麟970，核心芯片采用了HiAI行动计算架构，AI性能密度大幅优于CPU和GPU，目前已升级到HiAI 3.0。该报说，华为HiAI有超过4000家合作伙伴加入，日活跃用户接近1亿。

2017年11月10日，华为透过代理机构向中国国家知识产权局商标局申请注册HiAI商标用于第9大类商品和服务。但2018年7月10日，华为的商标注册申请被驳回。原来，亮风台比华为申请商标早46天。2017年9月25日，亮风台提交了HiAI第9类商标注册申请；2018年9月14日，亮风台的申请获得注册公告，成功拥有HiAI第9类商标权，将HiAI商标用在智慧型眼镜（数据处理）等7类商品上。

据该报道，华为和亮风台公司其实是重要的合作伙伴。华为后来提交法庭的资料显示，早在2017年5月31日，亮风台就有与华为沟通交流并举行会议的纪录；随后，双方也有多次的邮件往来。

在发现HiAI商标被亮风台“抢注”之后，华为控告亮风台“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标之情形”。亮风台方面则称，“Hi”与“AI”并非臆造词汇，同业者共同想到的可能性极高。

据中国国家知识产权局于今年4月1日作出裁定：诉争商标在部分商品上无效，其余商品上却仍予以维持。北京知识产权法院则维持原判。这代表亮风台注册的HiAI商标在智慧眼镜、数据处理设备等7项商品中无效，但在3D眼镜、头戴式虚拟实境装置、可携式多媒体播放器商品中，仍然可以合法使用。

针对这个判决结果，澎湃新闻引述一名华为内部人士表示，“华为正在与亮风台协商，毕竟是合作伙伴”。