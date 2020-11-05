印尼下月900万人先打中国新冠病毒疫苗

印尼将在下月为900万国人接种中国冠病疫苗。印尼政府海事和投资部长潘贾坦（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，疫苗接种“很可能会在2020年12月的第三周开始”。

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据联合早报今天报道说，印尼政府高级部长昨天宣布，印尼计划在下月将为900万人接种中国开发的冠病疫苗。报道引据美国有线电视新闻网（CNN）昨天的消息，印尼政府海事和投资部长潘贾坦（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，疫苗接种“很可能会在2020年12月的第三周开始”。据潘贾丹坦说，印尼政府将为“特定地区的900万人接种疫苗，我们认为这些地区对处理大量冠病病例做出了巨大贡献。例如，在雅加达，我们认为有几个地区对冠病病例的统计有重大贡献，并且（我们将）给他们一些机会。”

据了解，疫苗接种工作由北京科兴生物制品有限公司(Sinovac Biotech)与印尼国有生物技术公司Bio Farma联合在西爪哇进行的三期临床试验分开进行。

印尼政府表示，接种疫苗将使该国如期解除对受欢迎的旅游目的地巴厘岛的限制，该地计划于2021年初重新开放。据潘杰坦说：“我们渴望看到巴厘岛成为绿色区域，这是我们的目标。我们对巴厘岛将于明年年初成为绿色区域感到乐观。”

根据此前报道，印尼国营企业Bio Farma正与中国北京科兴生物制品公司（Sinovac Biotech）联合研制疫苗，上月已进入最后第三期临床试验阶段，预计可在本月获得数百万剂的疫苗。

该报道引据约翰斯·霍普金斯大学的最新数据，自病毒大流行开始以来，印度尼西亚共记录了421731例冠病病例和14259例死亡病例。