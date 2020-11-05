对美大选民热炎炎 63亿次微博点击看墙外遭排名藏“娇”

苹果日报今天说，美国大选全球瞩目，唯独被批评为时常“口是心非”的中国政府，下令官媒冷处理相关报道，外交部发言人汪文斌昨日冷冷的一句：“美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场”，更显出对美国大选兴趣缺缺。不过，内地网民却对有关资讯极度饥渴，截至今日早上，标注“#美国大选#”的话题阅读量逾63亿次，远远抛离昨日排行第一的“#蚂蚁集团暂缓上市#”约10.9亿次的阅读量，亦远超今日第一位的#第三届进博会开幕#，其阅读为5495.2万，“#美国大选#”今日只在热话榜上排第11位，这显示微博人为地操控排位，刻意淡化内地网民关注及谈论美国大选的热度。

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据苹果日报今天报道称，美国大选微博热话被排名，点击逾63亿次out出十大，专家指网民对选举好奇难制止。据资深时事评论员刘锐绍对《苹果》表示，内地老百姓基于对美国及民主选举的求知欲，因而搜索及传阅相关资讯，北京当局其实已无法再用意识形态的理由加以禁绝。

微博话题阅读量及讨论次数，一向是内地网民关注何事的指标之一。不过，这个指标在美国大选开票后一天，似乎出现异常。根据今早10时的数据显示，排名第一的是“#蚂蚁集团暂缓上市#”，阅读量是10.9亿次，而讨论次数则10.5万次。而第二位则是“#怎么做让年轻人愿意亲近的长辈#”，阅读量1.3亿次，讨论次数1.3万次。

至于“#美国大选#”，阅读量及讨论次数均远远抛离微博搜索中的其他话题，分别为63亿次及140.4万次，但竟然十大不入，排名第11位。

而另一个反映微博话题热度的关键词热搜榜，“美国大选”的热度只有508,382次，排名第16位，比起不少娱乐八卦新闻的关键词搜索热度，如“霍建华林心如喝交杯酒”和“孩子出生时撒贝宁发的第一条微信”的排位还要低。但也不排除有网民以“特朗普”或“拜登”，例如“特朗普将要求威斯康星州重新计票”的负面消息，以及“拜登赢得威斯康星州”则能打入热搜榜内。

据该报道，事实上，内地官媒昨日对美国大选的相关报道及评论表现克制。不过，被指一向充当中共言论打手的外围官媒《环球时报》总编辑胡锡进，依然在微博不停发文评论美国大选，揶揄选情总体“很胶着”，又惟恐天下不乱，表示：“两位老同志，真拼啊......美国常规的选举结束了，但特朗普和拜登以及他们背后两大阵营更加激烈的角斗有可能正在拉开帷幕”。

而具新华社背景的微信公众号“牛弹琴”，亦以“美国大选有新情况，最想不到的一幕发生了！”为题发文，直指美国民调机构事前估计拜登会胜出，完全不准确，背后其实反映美国社会的极度撕裂，“城市和乡村的撕裂，精英和草根的撕裂，族群与族群的撕裂。有些人想选谁，打死也不说。沉默的大多数，这其实隐藏着美国社会的大问题。”牛弹琴又揶揄，美国一些城市的商家因怕选举结果引发暴动，因而用木板将所有门窗钉死，“看到有美国人就感慨万千，感觉现在都不像是美国，像是在第三世界。未来几天，美国街头会平静吗？美国还能放下一张平静的书桌吗？”随后扮“花生友”，形容“好戏还在后面”，他写道：“美国总得有个总统，也只能一个总统。这样难解难分，那意味着更激烈的斗争……够刺激吧。不得不说，这就是现在的美国，比纸牌屋还纸牌屋，比好莱坞（荷李活）更好莱坞，什么都可能发生。”

苹果日报引述资深时事评论员刘锐绍表示，中国内地人前所未有关注美国大选的消息，其中一个原因是他们一向视美国为最向往的移民与求学目的地。事实上，过往凡美国政治、社会与文化的资讯都非常吸引内地老百姓的关注。即使中国政府加以丑化美国，封锁或限制相关新闻报道及资讯，也无法影响内地人对美国的关注。再加上，中国没有民主选举制度，内地人享受不了这个权利，自然就对相关资讯更加好奇，甚至产生很强的求知欲。

据刘锐绍表示，其实今年初的台湾总统大选，在大陆网民中也有很大的“市场”，特别是那种炽热的竞选气气，也是内地人完全没有机会感受得到的。而中共借由像胡锡进及牛弹琴之类的写手，肆意抹黑美国大选，也是离不开那种斗争心态，同时亦显示中共已深知无论是谁当选总统，美国的对华强硬政策也是不会放松，因此而在意识形态领域尽量打击美国。刘锐绍质疑，以今时今日内地人的见识，官方的洗脑与资讯限制策略，是否还能发挥效用。