新榜马云蝉联首富 蚂蚁10人晋巨富

今天公布2020中国富豪榜，马云连3年蝉联榜首，身家成长72%，至656亿美元。腾讯创办人马化腾、农夫山泉创办人钟睒睒分别排第2、3名。据富比世中国富豪榜，连同马云在内，总计有10名蚂蚁集团个人股东入选。

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据中央社今天报道说，富比世中国富豪榜马云连3年蝉联榜首。该报道称，不过，据香港01消息，该榜单计算财富值使用的是10月26日的收盘价和人民币兑美元汇率中间价。11月3日蚂蚁集团由于监管原因暂缓沪港两地上市，使其股价严重受挫，市值蒸发超过813亿美元，有报导称马云身家缩水30亿美元。若没有IPO暂停的变量，马云的财富原本可望增加到270亿美元，在富比世全球亿万富翁榜上升至第12名。

且由于蚂蚁集团从2014年开始发放员工股份激励，至少有18人将因IPO成为亿万富翁。其中，蚂蚁集团董事彭蕾是仅次于马云的最大个人股东，拥有价值52亿美元的股份；蚂蚁集团董事长井贤栋的持股价值31亿美元。

而今年的富比世中国富豪榜，连同马云在内，总计有10名蚂蚁集团个人股东入选。

此外，中国在2019冠状病毒疾病疫情中率先复苏，使今年中国富豪榜的总财富从一年前的1.29兆美元跃升至2.11兆美元。近2/3者的财富在过去一年时间上涨。新一期富比世中国富豪榜前10名上榜者的财富都高于1年前。使今年的上榜门槛升为15.5亿美元，高于1年前的10亿美元。今年的中国富豪榜有68名新上榜者。

据中央社，今年的榜单上，第2名马化腾的身家达到552亿美元，1年前为381亿美元。第3名钟睒睒的身家成长至539亿美元，增幅超过510亿美元。