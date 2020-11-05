牛！茅台一代理商抢注“特朗普─拜登”酒商标

美国总统大选，特朗普与拜登打得如火如荼。有中国商家看准这一商机，提早将准备代理的茅台酒取名为“特朗普─拜登”且抢先注册。官方数据说，中国以“特朗普”为名申请注册的商标多达154个，以“拜登”为名申请注册的商标只有99个。

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据中央社今天报道称，搭美大选便车，中国酒商将商标注册为特朗普拜登。抢注的商家说，取这名字是为“节省广告费”。

消息说，中国媒体还发现，截至目前，以“特朗普”为名申请注册的商标，多数处于“无效”或“等待实质审查”阶段；而以“拜登”为名申请注册的商标远少于“特朗普”，却多数已审查通过。据新浪财经消息说，将代理茅台酒注册为“特朗普─拜登”的商家，是位在河南的“开封全有吉农资有限公司”，注册日期为10月9日，当时正是特朗普与拜登竞选进入白热化的阶段。目前，这项注册处于“等待实质审查”阶段。

据全有吉农资公司负责人在接受电话访问时表示，他注册“特朗普─拜登”这个商标已经很久了。至于为什么注册这个名字，这名负责人说，“人家知名度高嘛，我节省广告费了”。这名负责人还表示，他的公司主要代理茅台酒，但“经营的范围也很广泛的”。

据报道引述中国商标网的数据指出，以“特朗普”为名申请注册的商标多达154个，注册时间多半集中在2016年，正是特朗普上次竞选美国总统之时。然而，这些注册申请如今多数处于“无效”或“等待实质审查”阶段。而少数审查通过的“特朗普”商标，根据资料，多属“唐纳德特朗普公司商标经营有限责任公司”所有。至于以“拜登”为名申请注册的商标只有99个，申请时间多数集中在2019年，但多数商标注册已审核通过。