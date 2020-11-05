美国务院对港台编导蔡玉玲被捕深表关切 多个新闻团体抗议警方

警方拘控记者蔡玉玲一事继续发酵，美国国务院对事件深表关切，促请中共及香港停止破坏新闻自由。多个新闻组织亦举行记者会，抗议警方藉拘捕记者无理打压新闻自由，侵扰公众利益。

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蔡玉玲以自由身记者参与制作两辑「7.21」元朗站袭击事件供香港电台《铿锵集》播放，本可在诉讼一事上置身事外，但港台发言人昨(4日)午表明，事件关乎整个新闻界，故此会协助蔡玉玲，并会与工会沟通。

及至今早，美国国务院首席副发言人布朗在美国驻港澳总领事馆的社交专页帖文，声言华府对港台编导蔡玉玲因履行侦查记者工作被捕一事深表关切，中国共产党及他们在香港的代理人必须停止冲击新闻自由。

另外，香港记者协会、香港电台节目制作人员工会联同多个新闻界组织今早举行记者会，抗议警方无理打压新闻自由的做法，因为交通条例一般是以发出传票方式予涉嫌违例者，但今次却出动重案组人员上门拘捕蔡玉玲，是不合乎比例的高调，令人怀疑警方目的是要恐吓传媒，欲以极权凌驾公众利益。

团体强调，追查社会真相是传媒天职，不少关乎重大公众利益的报道都是透过查册及查车牌揭露，认为车辆查册申请表格须加设「新闻用途」的选项，保障新闻自由、披露与公众利益攸关信息的宪法权利。

港台节目《铿锵集》编导蔡玉玲本周二被捕，警方指她涉嫌作出虚假陈述，把车牌查册资料用于与声明的用途不一致的地方，违反道路交通条例，下周二提堂。