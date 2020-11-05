美国大选未决 中国平和表态

中国外交部副部长乐玉成今天在外交部吹风会议上应询就美国大选表示，希望大选能够平稳顺利地举行，希望美方新一任总统和新一届政府与中方共同相向而行，推动两国关系沿着正确的轨道向前发展。

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据路透社今天报道，中国外交部副部长称希望美国大选平稳顺利举行，中美有分歧但要管控分歧。该报道引述中新社消息，乐玉成在外交部吹风会上讲话称，希望美方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，继续聚焦合作，中美还有许多需要合作的地方，“有分歧但我们要管控分歧”。乐玉成表示很关注美国大选，“但现在大选选票好像还在统计中，结果尚没有确定，我们希望大选能够平稳顺利地举行。”

据乐玉成重申，关于中美关系，中方的态度是很明确、一贯的。中美之间虽然存在一些分歧，但是拥有广泛的共同利益和合作空间。保持和推动中美关系健康稳定发展，不仅符合中美两国人民共同利益，也是国际社会的共同期待。

路透社说，美国民主党总统候选人拜登周三表示，他正朝着在大选中击败现任总统特朗普前进，此前拜登声称赢得了关键的中西部威斯康辛州和密西根州。而特朗普则通过提起诉讼和要求重新计票对计票工作发起了多面攻击。