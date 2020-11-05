面对第二波疫情，北京推出针对某些国家游客的旅游禁令

中国吉林省吉林市再度爆发新冠疫情后宣布封城，图为警察守卫在火车站进口。

欧洲目前受到第二波新冠疫情困扰，许多国家重启禁足措施。面对欧洲等国家的严峻局势，北京决定进一步加强对外来游客的卫生检测，并暂时禁止来自某些国家的游客入境。

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路透社报道：中国驻伦敦使馆周三披露：北京决定暂时禁止来自英国的外国公民入境中国，即使这些游客拥有居住证。中国驻比利时外交使团也公布了类似新闻公报，表明比利时游客受到同样的旅游禁足措施。比利时是欧洲目前新冠疫情最重的国家。

报道指出：今年三月，新冠疫情席卷全球之际，中国曾发出禁令，禁止所有外国人入境。相关限制措施于9月28日放宽；但是随着新一波疫情在欧洲泛滥，中国再次收紧边境措施。

北京还宣布了全球最为严格的其他新的卫生规定：11月6日起，来自美国，德国和法国的所有游客均需在登机前48小时内，接受两次测试，其中包括一次血样测试。

同样的措施将从11月8日开始也针对来自澳大利亚，新加坡和日本的游客实施。

面对来势凶猛的第二波疫情，绝大多数欧洲国家纷纷采取措施以遏制疫情的进一步发展。纷纷决定重启禁足规定或实行宵禁。其他一些国家则呼呼国民尽量呆在家中，同时宣布关闭餐馆，酒吧，体育或文化娱乐等设施。

不过，总体而言，与今年三月推出的同类措施相比，本轮措施普遍较为宽松。