中国叫停英俄意等六国人士入境 美法德泰附入境要求 有称最严格限制

由于全球疫情反弹，中国宣布对多国人士入境施加限制。当中，除中国公民外，禁止由英国、比利时、孟加拉国、菲律宾、俄罗斯及意大利的人士入境，即使持有有效签证，亦不例外；另外，来自美国、法国、德国及泰国的旅客，在入境中国时需要提供两项健康检测结果证明。路透社形容，这是武汉肺炎疫情以来，中国实施最为严格的入境限制措施。

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中国驻相关国家的使领馆由昨（5日）起陆续发布有关公告，上述国家持有效中国签证和工作类、私人事务类和探亲类居留许可的人员，均暂停入境中国。相信有关名单会陆续增加。

美国《纽约时报》说，新规定主要是防止曾在中国居住而在疫情爆发前返回本国的商人和教师再次返回中国，以免他们可能把外国疫情倒流中国。

为此，中方将不为相关国家人员签发「健康状况声明书」，持有外交、公务、礼遇、C字签证（国际航空机组人员）人员入境中国则不受影响。另外，中国驻英国和菲律宾的大使馆公告指，本月3日和5日之后发出的签证不受影响。

中国外交部发言人汪文斌在昨日的例行记者会上表示，这是中方为应对当前疫情不得已采取的临时合理措施，相信会得到大家理解。但他没有说明新措施何时撤销。

新限制措施引起商界关注。路透社更引述英国在华商会表示，正等待中方澄清，何时解除这项禁令。

在中国禁止入境的名单中，英国已因疫情反弹而决定从昨日起封城一个月；比利时的人均新增病例数目则在欧洲排名第一；菲律宾的感染率和死亡率在东南亚排名第二，仅次于印度尼西亚。

另外，根据新规定，从今（6日）天起，所有来自美国、法国、德国和泰国的旅客，入境中国时都必须出具登机前48小时内进行的核酸检测和血清抗体检测结果。若经第三国中转，就需要在中转国或地区做这两项检测。