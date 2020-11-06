佐治亚州将重新清点选票 佩洛西称拜登当选总统

星期五，民主党总统候选人拜登在佐治亚州反超共和党总统候选人特朗普，根据当地时间周五早晨统计，双方票数异常接近，拜登领先特朗普大约1500张票，该州负责人宣布，将重新清点选票。

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佐治亚州州务卿Brad Raffensperger在媒体发布会上宣布，候选人双方差距非常小，将会对选票重新清点。

当地时间周五早晨统计结果显示，拜登领先特朗普1500张选票，佐治亚州是描写南北战争著名长篇小说『飘』的故事发生地，1996年以来，一直是共和党人胜选。

佐治亚州共有选举人票16张。前述负责人表示，佐治亚州的最终票数，从今以后，关系全美，意义重大。他称，挑战巨大，各方争夺激烈，我们绝不会允许这些争执扰乱我们的工作。

他还补充说，佐治亚州点票过程，两党竞选团队都有代表在现场观察。

美国总统特朗普之前称，各地选举出现了令人不安的舞弊现象，但民主党人反驳特朗普的指控毫无证据。

星期五，拜登在拥有20张选举人票的宾夕法尼亚反超特朗普，至此，许多观察人士称拜登临近白宫门口。在最先统计普选票后，特朗普3日以来的普选票优势逐渐流失，目前统计的主要是邮寄票，普遍的看法是，邮寄票的投票者大部分是拜登的支持者。

美国选举人票共有538张，根据法新社和路透社的报道，目前拜登拥有253张，特朗普拥有214张，拜登正在一步一步接近白宫。

美国众议院主席、民主党人佩洛西周五已形容拜登为“美国当选总统”，佩洛西周五对媒体称，“今天早晨，很显然的是，拜登--哈里斯团队将赢得白宫”。

佩洛西称：“当选总统拜登拥有领导美国的坚实基础”，她对媒体还表示：“乔.拜登是一位联合者，是一位要把众人团结起来的人”。