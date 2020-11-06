中国采购推动澳大利亚羊毛价格飙升

在中国买家推动下，全球最大羊毛产地-澳大利亚羊毛的市价经过历时一年的低迷后，再创新高。不过，行情目前还很脆弱，希望不是“昙花一现”

广告 继续浏览后续

据本台RFI记者Olivier.R周五（2020年11月6日）在 «原材市场»专栏中刊出的最新网文，悉尼的羊毛市场出现了两年多来独一无二的节庆气氛。羊毛价格不断攀升。9月份以来的升幅接近30%,优质羊毛的价格升幅更大。更让人感到惊喜的是，销量也在上升。

Covid-19疫情后出现的全球贸易危机，羊毛市场一度崩溃。如今，澳大利亚羊毛生产者现在拿出了自疫情流行以来的库存。到10月底，每周的拍卖量已从之前的3万捆升至4万5千捆。这种市场活力主要源自中国买家。中国买家拿下了近80%的澳大利亚羊毛。要知道，全球羊毛最大生产国澳大利亚的羊圈里有6500万头牲畜。

羊毛价格火热是“昙花一现”？

在中国，服装制造和销售网络已重启。工厂作坊开始重新构建库存。不过，9月份以来出现的市场新动向能否持续，则还有待观察。这在很多程度上，要依赖欧洲和北美。

市场在2020年春季时还是充满活力的，但封城禁足措施解释了秋季的平静。欧洲销售商可能已减少了或推迟了向亚洲厂商订购羊毛成衣。羊毛价格的火热可能很快就被发现只是昙花一现。