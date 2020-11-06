法国新增确诊破6万大关 创疫情爆发来最高纪录

法国新冠疫情仍然严峻。周五新增确诊破6万大关。这是疫情爆发以来单日确诊最高纪录。欧洲感染新冠病毒确诊病例已超越1200万例。为了应对疫情，中国暂停俄、法、意人员入境。

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法国周五官方发布的统计显示，过去24小时，法国新增确诊感染新冠病毒60.486例，比前一天几乎增加2500例；这是法国爆发新冠疫情以来，单日确诊的最高纪录。而新增死亡病例828例，累计死亡接近4万人，达39.865例。另外，入院人数也在急剧增加，新增入院553人，总共达28.979人入院。其中4331例重症，重症患者比前一天增加101人。

统计显示，自疫情爆发以来，法国累计感染新冠病毒166万1853例。 法国卫生官员警告，如果病毒传播率维持在目前水平，法国将受到比今年春天第一波疫情时更严重的冲击。

另据法新社援引卫生机构通报统计，欧洲感染新冠病毒确诊病例已超越1200万例。 包括52个国家的欧洲疫情严重程度已居于全球各大洲之首，超过拉丁美洲及加勒比的1150万例，及亚洲的1090万例。 欧洲1200万确诊病例几乎半数分布在4个国家，分别是俄罗斯173万3440例，其次为法国160万1367例，西班牙130万6316例和英国112万3197例。

另外，美国在过去一天，新增确诊病例也打破记录，新增12万例。根据美国约翰霍普金斯大学的统计，美国新增的确诊病例连续两天创新高，目前累计确诊960万例，超过23万4千人死亡，连续3天新增超过1000例死亡病例。

希腊新增2900多例确诊，连续第二天创单日新高。希腊宣布再次实施全国封城措施。根据新措施，在封锁期间除超市及药房外，所有商店及餐馆要暂时关闭；全国"晚9朝5"宵禁，民众要获得许可才可在指定时段外出；幼儿园、小学继续开放，但中学、大学要远程授课。

另据中国国家卫健委公布，中国新增36例新冠病毒确诊病例，其中本土病例有6例, 全部来自新疆, 其余是境外输入病例。累计确诊86151例，没有新增死亡病例，死亡人数维持4634人。 中国驻俄罗斯、法国和意大利大使馆发布通知, 应对当前疫情采取临时措施，暂停这些国家人士入境中国。