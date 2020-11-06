特朗普誓言就大选点票打司法战 "绝不放弃"

美国总统特朗普周五表示将采取各项法律行动，"绝不放弃"，而接近入主白宫的美国民主党总统候选人拜登阵营指出，在这次大选几个关键州取得领先局面后，拜登周五晚将对全国发表谈话。

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在佐治亚与宾州先后翻盘后，特朗普周五下午透过竞选团队推特发出声明指出，相信美国人民应该拥有充分透明的选票计算与选举，这无关任何一次单一选举，而是美国整体选举过程的完整性。

路透社报道，特朗普重申，所有合法选票都应计算，所有不合法选票都不该计入。他将采取各项法律行动，确保美国人民对政府的信心，"我永远不会放弃为你们和我们的国家而战"。 为了打法律战，特朗普阵营特别设置热线，呼吁支持者提供证据，证明存在舞弊现象，供日后提起法律诉讼之用。

另据法新社报导，拜登阵营一名要求匿名的官员表示，即将宣布胜选的拜登，周五稍后将在他的家乡－德拉瓦州威明顿市发表谈话。

美国总统特朗普和民主党对手拜登在这场大选中势均力敌，最后结果就看少数几个摇摆州的胜负，但双方票数差距极小。特朗普已提出数宗选举诉讼，美国也有些地方出现紧张情升温。 特朗普指责选举出现舞弊，特朗普的支持者周五晚在持续进行计票工作的一些摇摆州扩大示威，有些人甚至还带著枪械。虽然特朗普支持者有时会对持反对立场的抗议者叫嚣，但示威活动大致和平。

特朗普指责3日选举结果遭到窃取，但至今未提出相关证据。 据称，特朗普及拜登在亚利桑那州的票数太过接近而无法预测胜负，两人的支持者在该州首府凤凰城马里柯帕郡选务局外面，一度发生扭打。 选务人员在马里柯帕郡选务局内计票时，有一些全副武装的右翼团体在外面聚集，尽管紧张不断升高，但抗议大致维持和平。

美国总统大选结果未定，两派人马对立场面也出现在纽约、华盛顿以及威斯康辛州密尔瓦基、内华达州拉斯维加斯、密西根州底特律和佐治亚州亚特兰大等摇摆州城市。

另外，特朗普的两个儿子开始炮轰共和党在大选胶着之际没有支持特朗普。长子唐纳德在社交专页批评共和党"软弱"，又指有机会在2024年代表共和党出战大选的人现在没有任何举动，令人惊讶。唐纳德认为现在是大好机会，让这些人显示他们愿意及能够为共和党而战，但他们在有如暴徒的传媒面前表现退缩。他呼吁支持者不要担心，因为父亲特朗普"不会轻言放弃" 。

弟弟埃里克在社交专页反问共和党人身在何处，又说要有骨气，打击选举欺诈，选民不会忘记共和党人懦弱的表现。

此外，德国外交部长马斯周五呼吁，在美国总统大选投票结果出炉前，两位候选人的阵营应展现克制。他说，美国大选不只是一场单人秀，让紧张情势加剧属不负责任。

路透社报导，马斯接受德国媒体访问，首度对美国总统大选投票后情况发表评论。他表示："目前情况下，任何人继续火上加油，是不负责任的行为。" 马斯表示："在应该保持冷静，直到依独立方式产生的结果出炉。"马斯在推特发布采访内容表示："为了让目前尚未确定的选举结果未来能被大家接受，所有人必须先表现克制，这也包括我们。"马斯还说："民主制度要能顺利运作，输得有风度比赢得光彩更重要。"马斯还表示，胜出幅度如此小，很容易翻盘。这正显示出努力化解政治歧见有多重要。马斯预期，美国总统大选结果确定后，"美国短时间内很可能不会带着全部精力重回国际舞台"，但"世界需要美国作为维持秩序的力量，而非带来混乱的因素"。