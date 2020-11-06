采摄警方执法行动 学媒和网媒记者连日被控阻差办公 《娱宾》指警方无耻

香港警方连日拘捕采摄警队处理反对修订逃犯条例运动示威的记者，一名采访警方于今年5月8日「和你lunch」的浸会大学学生记者，指他阻差办公和拒捕，今(6日)早在裁判法院提堂；另外，一名网媒记者昨日亦被控阻差办公，指她在5月10日的「和你sing」及「母亲节行街」示威冲突中，不理警方反对，拍摄一项拘捕行动，下周一在裁判法院提堂，现获保释出外候审。

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这是警方三天内第三次拒捕不同媒介的新闻工作者。记者所属媒体《娱宾》发表声明，谴责警方拘控记者是「欲加之罪，何患无辞」，声言会无惧打压，捍卫新闻自由。

在由去年6月起的反修例运动中，大学媒体和网媒记者往往能捕捉到主流媒体一些未有的画面，成为指控警方执法不当的凭证，例如去年10月1日中国国庆节的向学生示威者开枪事件、西湾河交通警向手无寸铁的黑衣人开枪等便是，警方9月下旬欲自定义记者定义，表明只承认政府新闻处信息发布系统上的登记传媒，令人质疑警方会以司法手段阻吓非主流传媒。

今早提堂的浸大学生会编辑委员会记者邓泽旻，于5月8日由网民发起在中环国际金融中心商场聚集期间进行采访，而防暴警察其后在现场拉起封锁线，截查聚集人士，戴有记者证的邓泽旻拍摄期间涉嫌阻碍警员执行公务及拒捕。邓早前表示，当时遭多名警员包围，并一度将他按在地上制服。警方当时以在「公众地方行为不检」罪将他拘捕，本月3日，他向警方报到时，被改控一项阻碍警务人员执行职务罪(俗称阻差办公)及一项拒捕罪。被告今早毋须答辩，案件押后至明年1月8日再讯，现时保释出外候审。

网媒制服时一度被压至失禁

另外，成立大半年的网媒《娱宾》昨早在其网站上公布，该台记者KY清晨被警方上门拘捕，指她5月10日母亲节当晚阻差办公。根据被告的说法和公开资料，警方在当晚至翌日凌晨于旺角多次驱散聚集人群，期间有防暴男警员冲入洗衣街公园内的一所女公厕拘捕两人，采访示威的KY，因为生理需要而在公厕内，于是举机拍摄，警方随即抢去她的拍摄工具，又向她面部喷射胡椒喷剂，更强行将她压于地上，并以膝头跪颈，引致她一度失禁和失去知觉，须送院救治。警方当时以「公众地方行为不检」罪将她拘捕，成为当日230名被捕人士之一。KY其后向警方报到时拒绝续保，即成功「踢保」。

事隔半年，警方上门拘捕她，但控罪改为俗称阻差办公的「抗拒警务人员」罪。警方表示，26岁被告怀疑于厕所内拍照，警员曾警告女子停止，但她拒绝合作，警员于是使用「适当武力」将她制服，期间曾一度使用胡椒喷剂。经调查及征询法律意见后，昨日在荃湾区拘捕她。

《娱宾》晚上发表谴责声明，指警方自反对修订逃犯条例运动以来，多次阻碍传媒工作，除了不断以身驱阻挡、强光照射镜头阻碍拍摄外，还向记者群发射胡椒喷剂；近月更无限扩大封锁线、用封锁线包围记者，限制采访自由。近日，更以种种理由拘捕及控告记者，可耻至极。