韩正赞林郑月娥积极有为 料有援港好消息

香港虽然仍然受到疫情和反修例运动余波困扰，但身兼中央港澳工作领导小组组长的副总理韩正重申，北京的中央政府坚定支持香港特首林郑月娥，又指访京寻求中央支持经济援助香港的港府，带来好消息。

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林郑月娥率领香港特区政府问责官员访京第四天，今（6日）早获韩正在钓鱼台国宾馆接见。韩正表示，在中央领导下，林郑月娥今年带领港府克服各种困难，包括防控疫情、纾解民困、恢复经济、落实《香港国安法》，以及维护香港稳定，并积极作为，有显著成效，中央对此充分肯定。

韩正又指，了解到港府在访京期间，与各部门沟通都有好消息，各部门均大力支持，并提供了好意见、政策及工作方案，充分体现中央政府的要求和精神。他表示，凡有利香港保持长期繁荣稳定，增进港人福祉和有助香港融入国家及大湾区发展大局的事情，中央均会全力支持，期望香港于「十四五」规划及2035年远景目标建议当中，把握好国家发展大局，充分发挥香港自身优势，找到更好的定位，将香港发展得更好。

林郑月娥则表示，香港于「十三五」规划期间，深深感受到中央的支持。

觡同会见的中国中央官员包括港澳办主任夏宝龙、国务院副秘书长丁学东、港澳办副主任张晓明和黄柳权，以及中联办主任骆惠宁和副主任仇鸿。