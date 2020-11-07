中国武术协会：习武者不得以门派、拳种名义参加格斗搏击

《中国体育报》11月6日报导称，近日，体育总局、公安部、民政部、卫生健康委、市场监管总局等五部委联合印发了《关于加强搏击类项目赛事活动安全管理工作的若干意见》（以下简称《意见》），“对规范搏击类体育赛事活动，规范和推动行业自律具有十分重要的意义”。

广告 继续浏览后续

报导称，中国武术协会相关负责人表示，近年来群众性商业性赛事活动无需体育部门审批后，崇尚对抗的搏击类项目赛事活动大量涌现，蓬勃发展，繁荣了体育市场，促进了体育产业发展，但一些赛事存在规则不明确、组织不规范、现场急救设施不完善等问题，有造成人员伤亡风险。中国武术协会向武术界发出了《关于加强行业自律弘扬武术文化的倡议书》，倡议武术行业弘扬社会主义核心价值观，提升武德修养，遵守职业道德，科学、安全、文明习武，强身健体，传递正能量。

倡议书指，武术习练者不得以武术拳种、门派名义参加综合格斗、自由搏击等搏击类项目赛事活动，不参加不分项目、性别、年龄、体重级别等不规范赛事活动；向社会公布了《武术搏击类赛事活动办赛指南》（试行）和《武术搏击类赛事活动参赛指引》（试行），要求各级武术协会应向属地内武术搏击类项目经营主体和赛事活动举办者、参赛者广泛宣传，指导他们合法、安全、规范比赛。

报导称，该措施及时果断制止了多起武术搏击类项目违规赛事活动，仅今年6月份以来就制止了武术搏击类项目违规赛事活动16起，进一步净化了行业风气。另据了解，倡议书还号召武术习练者不得自封“大师”“掌门”“正宗”“嫡传”等称号，不得以武术拳种、门派名义参加综合格斗、自由搏击等搏击类赛事，不参加不分项目、性别、年龄、体重级别等不规范赛事活动。