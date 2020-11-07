拜登会对北京强硬吗？

拜登胜选，他面临着习近平统治的一个强大的中国。拜登竞选时对华政策很不明确，生出许多疑问。而任期届满的特朗普总统被视为是敢对北京政权强硬的总统。法国学者Valerie Niquet这样形容特朗普：面对中国，特朗普敢做! 他敢于拒绝根本不可能有的“和平演变”的幻想，这位学者甚至认为，“面对北京这样的政体，可能必须要有一个特朗普才行。”

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她表示，现在我们希望民主党不要掉进同样的幻想之中。不，并非只要中国大谈气候变化问题以显示其保证兑现承诺就已足够，以缓和关系的名义，为了对话重返对话，将会犯下十分严重的错误。

像她这样认知的人似乎大有人在，台湾，香港有许多人这样认为，中国海内外民主人士中也大有人在。前者更多出于对北京习近平强势政权的厌恶与恐惧，担心曾作为奥巴马副手的拜登“绥靖”，后者中原因也并不复杂，独裁的习近平长期执政的前景让他们对中国改变不抱希望，特朗普自发动贸易战以来对北京步步紧逼、敢于对北京强硬、屡屡出招让北京难堪的态势让他们似乎看到专制政权逐渐孤立步步萎缩的希望。

美国驻北京大使馆6日在官方帐号通报了布兰斯塔德大使辞职后临时代办傅德恩5日在中国民间智库察哈尔学会与中国学者对话的内容，这位代办强调，不管美国选举的结果如何，美国都将继续推动公平对等的对中关系，而且美国两党普遍且一贯支持美国目前的对中政策。

布鲁金斯学会学者西莉亚·贝林认为，对77岁的特朗普而言，的确存在着用他当年离开权力时的眼光看今日世界的危险，在美中关系上，简单地“回归正常”。但世界已改变，特朗普在许多重大主题上改变了游戏规则，拜登不可能回到过去。针对许多担心拜登可能重复奥巴马外交政策的担心，親民主派的美国进步主义中心学者Katrina Mulligan表示：“不可想象，拜登的外交將會是奧巴馬外交的重版”，拜登任期要处理的是威权上升，民主已不在世界各个角落扩张的现实。

『费加罗报』驻京记者引述不少中国问题专家分析称，在北京已被认定为美国 最大的对手之后，面对不可预防的特朗普，清华大学中美中心教授陈琦认为：“北京更倾向于拜登，因为他的行动将更稳定并且可以清楚解读”，北京独立观察人士陈道银认为，在连续两年中美关系持续紧张，新冠疫情更使这一关系更加败坏的时候，“拜登的胜利可能会让北京松一口气，华盛顿对北京的一系列制裁措施会暂时中止”。

有人指出习近平可能回利用曾经与拜登在奥巴马担任总统时期建立的私人关系缓和双边关系。两人的这一关系完全与奥巴马当时赋予拜登与时任中国国家副主席的储君习近平建立关系的使命有关，这一“友谊”后来令竞选中的拜登尴尬，特朗普一方更称拜登为“北京拜登”，拜登今年以来对北京的语气越来越强硬，今年2月民主党内部一场辩论中，拜登指习近平骨子里没有一点点民主意识，他形容习近平“这个家伙就是个流氓”。

拜登揭露中国在南海的扩张以及在香港的镇压。从今以后，拜登不断表示，美国必须对中国强硬。根据卡内基国际和平研究院威廉.伯恩斯的意见，拜登应该会更多的在亚洲建立共同对抗北京的同盟网络，在他看来，如何处理美中战略竞争，将决定美国外交政策的成败。

民主党人重掌白宫让北京有另一层担忧，即：一个美国和他的传统西方盟友联合对抗北京的“幽灵”在北京上空徘徊。亲北京的多维分析，“相较于特朗普的特立独行，以‘美国优先’不断退群招致盟友的不满，拜登更会平衡与盟友的关系，这对中国来说并非好事”。“在人权问题上，拜登坚称中国必须付出代价，这与特朗普形成鲜明对比，特朗普经常回避批评中国的人权问题。”

一些分析认为，观察拜登上任后对北京是否强硬的第一个指标是，目前的“美日印澳四方安全对话”即“亚洲北约”是否会如期形成。