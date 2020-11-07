澳洲首次动用反外国干预法 华人社团领袖被起诉

澳大利亚墨尔本65岁的华人社团领袖杨怡生，因被指与中共统战部机构有牵连，被当地法庭指控涉嫌违反“反外国干预法”，杨怡生成为澳洲2018年『反外国干预法』立法后第一个被依法起诉的被告。

广告 继续浏览后续

杨怡生是“大洋洲越南柬埔寨老挝华人团体联合会”主席，墨尔本澳华历史博物馆董事会成员，在当地亚裔社区相当知名。

澳大利亚媒体报道，杨怡生被指控与“全球华侨华人促进中国和平统一大会”有关系，该促统会为中共统战部旗下机构。杨怡生的“大洋洲越南柬埔寨老挝华人团体联合会”被指于2016年3月参加在墨尔本组织的活动，反对联合国仲裁法庭有关南中国海的裁决。

路透社报道称，澳大利亚警方声明指出，澳大利亚安全情报组织和联邦警方调查杨怡生与一个外国情报机构的关系，已经调查了一年多。警方于10月16日突击搜查了杨怡生在墨尔本地区的几处房产。

根据澳大利亚“反外国干预法”，杨怡生的罪名最高可判处十年监禁。杨怡生目前已获准保释，并将于2021年3月11日再次出庭并接受初审。

澳大利亚2018年通过“反外国干预法”， 该法将意图干涉民主进程或向海外政府提供情报的行为定为犯罪行为。澳大利亚国会审议该法案时，时任总理特恩布尔曾提及中共对澳大利亚的渗透，并说安全部门已有机密报告，因此才推动立法。

该法推出后，虽然堪培拉表示该法不针对任何国家，但北京对此一直强烈反对。澳中关系近年不断恶化，2018年，澳大利亚成为首个禁止华为参与5G建设的国家，新冠疫情爆发后，澳大利亚立场强硬，要求国际调查新冠病毒来源，引起北京愤怒。