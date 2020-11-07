特朗普指拜登自视赢家 宣布周一起全面采取法律行动

在美国几乎所有大媒体包括保守的福克斯新闻宣布拜登已获得足够选举人票，因此当选美国总统后，任期届满的现任总统特朗普指责拜登急不可待、错误地把自己视为大选赢家。特朗普宣布周一起全面采取法律行动，但能否有效疑问重重。

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在传出拜登已获得足够选举人票，拜登本人对此表示“很荣耀”之后，正在华盛顿附近一座高尔夫球场的美国总统特朗普指责拜登“错误地急不可耐地把自己视为美国总统大选的赢家”，特朗普称总统选举“远远没有终结”。

特朗普在一则文告中写道：“我们都知道为什么拜登急不可待地把自己介绍为大选的赢家，为什么他的同盟媒体不顾一切地给予其援手：他们不希望真相大白”。特朗普补充说，“很明确，这场选举远远没有结束。”

在特朗普团队在费城举行的新闻发布会上，特朗普的律师朱利安尼表示：特朗普没有承认民主党对手赢得大选的打算。朱利安尼表示：“当然不会认输，至少六十万张选票存在争议”。

特朗普强调，拜登的胜选并没有得到任何一个州的“认证”，尤其没有得到“准备重新清点选票的争议严重的州的认可”，特朗普认为他的团队已经采取了有效的可以最终确认胜利者的法律措施。

几乎所有美国大媒体，也包括保守的福克斯新闻，都已在星期六宣布已超过270张选举人票的乔.拜登当选美国总统，认为从数学上讲，特朗普已经不可能通过其他州的胜利来弥补自己的迟到。

特朗普一方近日已开启几处司法战线，但截至目前没有获得决定性的胜利，特朗普本人也不断指责大选出现了舞弊，但没有提出具体的证据。

特朗普在文告中宣布，从星期一开始，我们的团队将向各个法院呈交诉状，以保证竞选法律得到完全遵守，最终大家会知道谁是真正的胜利者。特朗普再次指控一些以死者的名义或者没有选举权的人的名义伪造的选票被登记在拜登名下。特朗普说，“只要美国人民没有得到他们应该得到的正直的票数，我就不会放弃。”

特朗普在美国主要媒体宣布拜登已拥有足够选举人票因而当选美国后，立即宣布周一起他的团队将向各级相关法院上诉。在 推特上，特朗普指责投票中出现了难以计数的不合法选票，清点选票时严重缺乏透明度。他的律师朱利安尼也指责民主党人的表现方式存在着作弊的可疑。特朗普的支持者还指责许多邮寄票的日期是后来补填上去，一些邮寄票来自并非当地选区的选民。但是这些指责都没有提供明确的证据。一些法律专家评估，由于指控缺乏证据，特朗普团队的法律行动似乎不能奏效。

选举法教授里克·哈森认为，特朗普的战略没有出路，对选举结果不会产生影响。在宾夕法尼亚州，在特朗普团队控告后，宾州可能是一个“例外”，美最高法大法官Samuel Alito下令宾州分开计算选举日之后收到的选票，但即使最终作废了逾期选票，据指也恐难以影响拜登的胜利，因为“问题选票”远低于拜登领先特朗普的选票37000张。法新社引述专家分析，即使特朗普在宾州的战略完全获胜，也不足以使他继续留在白宫，根据目前的统计，拜登在其他一些争议州也预计获胜。

特朗普的律师朱利安尼则表示，将在十几个州同时采取法律行动，俄亥俄州的法律专家Steven Huefner则认为，这些诉状可能很快会被法官否决，因为支持选举舞弊的证据不足以说服法官。

除此之外，特朗普团队准备要求在威斯康星州重新清点选票，在威斯康星，拜登仅仅领先特朗普0.6个点，佐治亚州也已宣布，准备重新清点选票。

Steven Huefner认为，这些法律行动可能推迟宣布大选结果，“在美国现代历史上，通过采取法律行动获得的选票顶多数千张”。他认为大选结果已经注定。

美国大媒体宣布拜登当选总统时，特朗普正在华盛顿附近一座高尔夫球场，四小时后，特朗普重返白宫。