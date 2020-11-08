共和党重量级议员挺特朗普拒认败选 前总统小布什恭贺拜登

共和党候选人小布什与民主党候选人戈尔2000年竞选总统争夺激烈，最高法院介入，判定小布什当选总统。图为戈尔向小布什致敬。

共和党颇有影响力的参议员林赛·格雷厄姆星期天呼吁特朗普拒绝认输，奋战到底，并在法庭讨回公道。不过，前共和党总统小布什则表示他已祝贺拜登胜选，但他也认为现任总统特朗普当然有权提出法律诉讼要求重新计票。

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这位参议员周日对福克斯新闻电视台表示，“如果拜登赢了大选，我们将与他合作，但是，特朗普还没有失败。”

周六，美国几乎所有主要媒体依据选票清点结果宣布，民主党总统候选人拜登获得的选举人票已超过必须的270票，当选总统。但是，任期届满的特朗普拒绝承认拜登赢得大选，他指责拜登急不可待，自视赢得大选，特朗普重申大选发生了舞弊，宣布从星期一起，将向各相关法院呈上诉状。

格雷厄姆回应特朗普称，投票过程“发生了不正当的勾当”，“许多事情法院必须审核”。

格雷厄姆是参议员法律委员会主席，他说手头掌握着宾夕法尼亚出现了六位死者被冒名顶替投票的证据，在密西根州出现了电脑计票时把投给共和党人的票算在民主党人头上的事情。

格雷厄姆还向他的国会的共和党同道发出邀请，“不能让媒体统治美国，我们必须斗争”。不过，二十四小时以来，大多数共和党国会议员沉默不语。格雷厄姆还说，“总统先生，不要让步，斗争到底。”法新社报道说，比起格雷厄姆，其他绝大多数共和党人虽然在目前阶段拒绝承认特朗普失败，但表态十分谨慎。

南达科他州州长克里斯蒂·诺姆在ABC电视台回答记者就格雷厄姆的谈话的看法时表示：“我不清楚是否发生了大规模舞弊，我也不知道这会不会最终改变结果。”但她补充说，“如果拜登真要团结全国，他应该一直等到我们有一个正直的统计结果为止。”

众议院共和党少数党领袖凯文·麦卡锡也表示，“每张票都应该计入，每个重新点票必须清点完毕，每个诉状都应该得到审查”，“然后才能决定谁赢得了白宫。”

另据报道，曾于2000担任美国总统，2004连任总统的共和党人小布什星期天表示，他已经跟民主党人拜登通电话恭贺胜选。小布什表示，美国人可以有信心相信这次大选“基本上来说是公正的”，“结果是干净的”。

不过，小布什也认为，特朗普有权要求重新计票并提出法律诉讼。