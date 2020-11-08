张文宏：抗疫过程中自己被当作“网红”是种悲哀，说明声音太少

上海华山医院感染科主任张文宏11月7日出席活动就全球公共卫生治理及经验分享与嘉宾讨论。活动中，当主持人调侃他在抗击疫情中成为“网红”时，张文宏回应称，其个人认为这种现象是种悲哀，“为什么这么讲，这说明声音太少”。

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张文宏表示，此次抗疫过程中是所有医疗机构在发挥作用 ，但为什么这么多人做出大的贡献却没有得到非常有效的宣讲，是全球范围内的对话机制没有做好。他说，“我认为在抗疫当中出现这种现象，所有国家应该引起关注：我们在抗疫当中要有一个非常重要的对话机制。”张文宏指出，“抗疫不是防疫部门自己的事情，而应该是社会各界广泛参与，特别是你认为非常被动的群体，他们是主要的。”

张文宏谈到，自己认为“网红”不是问题的核心，“核心是你是否对话，当对话成为一种习惯，这个社会不会有网红，因为每个人都是对话的核心，我们不需要去崇拜任何一个人。”张文宏另在8日出席活动时表示，在这场疫情当中，全球成为抗疫的共同体，当世界的疫情没有结束，中国无法独立于世界之外，中国经验就是“比病毒跑得更快”的策略。

“我们接下去要做的一件事情是要跑得比病毒更快，迅速对出现疫情的地方进行控制并对相关接触人群进行检测，直到发现每一个病例。同时，我们需要通过提高疫苗接种率以迎接世界重启与开放，今年的新冠疫情走到今天，我们相信我们已经度过最黑暗的时候。”张文宏称，全球疫情短期内不会结束，戴口罩、勤洗手和保持社交距离是新冠肺炎疫情时期的新常态生活。