控制参议院 拜登现在起面临重大挑战

美国当选总统拜登现在起到一月份将面临另一个重大挑战，夺取参议院控制权。参议院是否在民主党人手上，将直接影响拜登能否推行其重大改革计划。

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美国总统大选过程双方力量旗鼓相当，征服白宫之路并未出现如民调预期的“蓝色狂潮”，这预示着重新掌控参议院，对拜登的民主党并非轻而易举。

参议院位置之重，在美国，没有任何法案在参议院反对下能够通过，另外，参议院还有批准总统提名人的重大权力，从内阁部长，到大使，到法官，尤其最高法院法官，非经参议院批准才能生效。

争夺参议院议席的关键性战役将在佐治亚州展开，该州投入部分选举的有两个议员席位，民主党参议院少数党主席舒曼周六表示，“我们将夺取佐治亚州，我们将改变世界。”

大选之后，民主党在众议院议员虽然有减无增，但继续维持足够的多数，如果民主党不能夺取大选前共和党主导的参议院，拜登的权力将会受到限制。

佐治亚州参议员议席之战预定十分激烈，佐治亚州总统选票尚未完全清点完毕，拜登只以微弱多数领先特朗普。

参议院共有100个席位，目前共和党拥有53席，这次投入部分选举的席位35席，目前，民主党仅从共和党手中夺取一席，如果夺取佐治亚州两席，参议院两党议员之比将成为50对50，在这种情况下，根据美国宪法，当选副总统哈里斯掌握着决定性的一票。

如果共和党继续掌控参院，在参院担任议员达36年之久的拜登，只有尽力发挥自己对话和谈判的才能去说服共和党支持他的政策。拜登尤其要与共和党参院多数党领袖米奇·麦康诺共事，在经过四年与特朗普的“铁腕联盟”之后，后者被认为是共和党的强人。