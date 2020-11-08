特朗普离开白宫以后怎么办

从特朗普口中，极少听到过竞选连任失败后会有什么打算。现在，被拜登夺取了连任机会，特朗普今后应该考虑一个非常棘手的问题，一月20号告别白宫后，他的生活将是什么一种状态？重返电视？2024卷土重来？ 或者......

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特朗普经常提及自己从政前的生活：“我的人生非常辉煌。”但他很少提及以后。

他对高尔夫球的偏爱，会使他有更多时间去拥抱绿地，周六，当美国主要媒体宣布他大选失败的消息，当时他正在华盛顿附近一座高尔夫球场打球。

根据特朗普四年总统生涯判断，很难想象，他会悄悄地过上无名者的生活。

重返电视？

特朗普也许又一次被小小荧光屏诱惑，重返电视？

如果说他在80-90年代曾以房地产大亨知名，后来以主持电视真人秀节目『名人学徒』在美国家喻户晓。

电视实景剧的合作制作者，2004-2015亲自上马主持，不管他的房地产业走低走高，他成功地展示出一个富有威望的企业家的形象。

在特朗普大厦巨大的会议室里，房产大亨特朗普接待候选人，并一个一个淘汰，他的那句话仪式感很强：“你被解雇了!”

的确，自从他入主白宫后，他多次埋怨福克斯新闻的立场，在他看来，这家保守的电视台越来越不够特朗普主义。

几个月前，他发推称：“电视观众现在需要替换，我也一样!”

2021年也许是他重新出发的机会，房地产，电视？友人的电视，诸如One America News 或者NewsMax TV？

官司接踵而来？

一旦离开白宫，追诉特朗普的官司可能一个接着一个。

纽约就有两起针对他的调查，每一个都有可能导致被起诉。第一个是刑事的，针对可能的逃税、保险作假以及操纵帐务；另外一个是民事的，纽约检察官调查特朗普集团是否为了获得贷款以及税收上的好处没有如实申报集团的股票。

其他的一些官司也许会重新开打，当他离开了宾夕法尼亚大道1600号。

2024年卷土重来？

特朗普没有像前三任美国总统奥巴马、小布什以及克林顿那样成功连任，但他也绝没有遭到像绝大多数民调预告的那样他将在票箱惨败。

在一场投票率出奇高的总统大选里，拜登获得7400万张票，特朗普获得7000万张高票，他完全可以继续留在政治辩论的中心。从理论上讲，没有任何东西可以阻拦他在四年后再度竞选。美国宪法只禁止总统任期连续超过两任以上。

十九世纪唯有一位先生成功，这就是时年56岁的格罗弗·克利夫兰，第22和第24任美国总统都是他。

这除了要超越无数的政治障碍，比如共和党有可能 翻过特朗普的一页，年龄也将是一个问题，那时候他将78岁，比今年的拜登还要高龄。

特朗普原来的办公室主任 现任美国驻北爱尔兰特使麦克·马尔瓦尼公开提出了这一设想，“我希望总统不要脱离政治，我认为他很可能在2024年投入竞选。”

旅游世界？

第45届美国总统最近几月有时使用幽默及嘲讽的口气说，也许会和第一夫人一起走上旅途。

也许会有更激进的选项，几周前提到假如输于“睡不醒的拜登”这一不堪承受的侮辱，他说：“也许我应该离开美国。”