美国各大媒体爆出拜登胜选消息后，世界多国领袖急不可待纷纷祝贺，在极少数沉住气，至今还未表态的国家中，有一个俄罗斯。

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1999年登上权力舞台的普京，从时任美国总统克林顿算起，拜登将会是他注定要遭遇的第五位美国总统，见得多了？这似乎是普京不急着祝贺新的胜利者的原因？

综合法新社、法国『世界报』报道，直至周日傍晚，克里姆林宫也好，外交部也好，没有对拜登当选发出一个字的评论，此前特朗普与拜登激烈竞选时，俄罗斯外交部的评论从不间断，俄罗斯的官媒则不断地大量地报道有关美国大选“四处舞弊”的消息。

尽管特朗普一上任，“通俄门”的阴影就笼罩着美俄关系，特朗普欣赏强人普京，但是在双边关系上，也没有成就任何积极的事情。不过很显然，拜登当选在莫斯科看来是一件很糟糕的事。最近几周，俄罗斯专家试图淡化美国大选，强调俄美关系无论谁胜出都注定会继续损坏，支持这一说法的一个依据是，俄罗斯对特朗普任期很失望，届满任期的特朗普总统，尽管对普京不断表示他的友谊和看重，最后也没有成功地扭转双边关系，而且，在他任上，针对莫斯科的制裁接踵而来。

不过，莫斯科当局对特朗普一直抱持宽容的姿态，与拜登则完全是另外一回事，拜登与他的前总统奥巴马是莫斯科公开声明的敌人，也就是在担任奥巴马的副总统期间，拜登亲自关注并处理导致美俄关系愈加败坏的乌克兰情势。11月6日，俄罗斯议员pouchkov评论称：“对莫斯科来说找不到最好的候选人，但拜登最危险”。

2011年，拜登在莫斯科公开表示，时任总理的普京，为了他自己也为了俄罗斯，请不要试图重掌总统大权，2019年，拜登更具进攻性地表示，“普京知道，如果我成为美国总统，他的独裁之日，他对美国以及对中欧的威胁将会终结。”拜登10月28日还表示，警告如果当了总统，他将制裁普京的朋友白俄罗斯总统。